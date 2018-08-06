彩晶Q2稅後淨利8.3億元 季減5% EPS 0.26元

彩晶 (6116) 公布第二季財報，第二季營收 51.3 億元，季增率 16%，單季毛利率 28%，較前一季減少 1.76 個百分點，營益率持平 19%，稅後淨利約為 8.3 億元，季減率 5%，每股盈餘為 0.26 元。彩晶第二季總出貨量 (換算 19 吋) 約 431 萬片，季增率 13.5%，整體產品平均售價約為 40 美元，與前一季持平；在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為 1 億 1,900 萬片，大尺寸面板出貨量約為 60 萬片，Hannspree 自有品牌產品出貨量約為 10 萬台。在產品組合方面，6 吋 (含) 以下手機面板產品占總銷售金額 70%，6.2-10.1 吋中尺寸平板相關產品占總銷售額之 18%，11 吋以上大尺寸面板產品占 12%。



彩晶月產能 13 萬片 5.3 代線 LCD 面板廠，主要生產中低階 TN 智慧型手機面板，全球市占率達 32%，18：9 全螢幕取代 16：9，成為中小尺寸主力產品，下半年智慧型手機品牌廠大舉導入 18:9 全螢幕產品，市調預估，今年第三季 18:9 占手機面板滲透率將由去年同期一成，快速拉到 66%，換機需求可望延續到明年。



除了手機消費性電子產品之外，三年前彩晶由售後 (AM) 車用面板，開始跨入車前 (OE) 市場，今年車前市場可望放量，整體車用、工控面板逐步放量，占營收比重攀升到 1-2 成。