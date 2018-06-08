〈彩晶股東會〉小尺寸面板價格止穩 今年仍是不錯的年

大尺寸電視面板價格持續下滑，但小尺寸的手機面板已出現止穩反彈跡象，彩晶 (6116-TW) 今 (8) 日指出，雖然中尺寸今年仍不樂觀，但小尺寸的價格還可以，部分規格甚至開始小幅反彈上揚，看好今年營運仍是不錯的一年。

彩晶表示，面板價格受到市場供給及需求變動的影響， 競爭環境是非常動態的，彩晶採取分散產品策略，開創不同利基市場，由於在 5.3 代廠具有競爭力，且每年投資改善製程能力及良率，包括手機及車載等產品都具有競爭力。

彩晶指出，中國大陸手機市場，上半年的表現一般，下半年開始可望增溫，由於大陸手機品牌主要仍是跟前兩大品牌三星及蘋果比較，去年蘋果 iPhone 賣的不好，給大陸品牌廠帶來信心，而且大陸的手機做的也愈來愈好，有助下半年的表現。

彩晶表示，大尺寸面板價格還沒到底，未來要看大尺寸面板廠商的耐受度到那裡，至於彩晶主要是在中小尺寸部分，今年來看，中尺寸仍不樂觀，小尺寸還可以，尤其是 18:9 全螢幕的推升。

彩晶指出，除了智能手機之外，在功能手機上，全球每年出貨超過 5 億支，彩晶去年出貨 2.2 億支，全球市占率約 44%，為全球市占第一，今年出貨量約可維持；在手機出貨上，18:9 約占 8 成以上，另外，功能手機出貨約占 20%。



彩晶強調，功能手機還是有一定的需求，包括印度、非洲、東南亞、巴基斯坦、東協市場、印尼等地區，還是有很多人買不起智能手機，維持功能手機一定的市場需求，相較競爭激烈的智能手機市場，居領導地位的功能手機市場反而是一塊更有利的藍海。

彩晶表示，今年開發新技術包括，以光配向技術，搭配負型液晶進行開發驗證，可提升穿透率 5～8%，降低背光亮度設計，減少背光材料的使用及浪費；另外將開發半穿反（Transflective）技術，可以強化戶外強光下的可視性，預計最快可在今年底量產。