〈觀察〉塑化廠降低本業受景氣波動影響 投入土地或房產開發成避險選項

為避免營運受到塑化產業景氣波動影響，中石化 (1314-TW) 與炎洲 (4306-TW) 等塑化族群，近年來積極調整營運規劃，以雙主軸並進形式，將土地開發或房產業務納入事業體的一環，如此一來，即便未來可能遭逢塑化產業景氣不佳，也能透過土地開發或房產業務收入，穩定獲利能力。

中石化目前主要產品為己內醯胺 (CPL)、丙烯腈 (AN) 與尼龍粒等，近來更積極落實石化與土地開發雙主軸政策，董事長林克銘今年 3 月時便宣示，今年為中石化正式邁向土地開發的元年，雖處於試水溫階段，但希望能在 2 至 3 年後，透過雙主軸並行政策，讓中石化的營運不受石化本業行情起伏影響。

而其日前公告將進行的高雄商四土地開發計畫案，便是中石化跨入土地開發領域後，在台灣投資的第一筆、也是中石化創造土地開發自有品牌的試水溫建案，該建案將採取自地委建形式，委託轉投資持股 100% 子公司陶朱建設負責進行，預計投入新台幣 18.35 億元，興建 27 層樓綠建築住宅大樓，最快可望於 2020 年完工銷售。

除進行高雄商四土地開發計畫案外，中石化也已啟動海外不動產土地開發佈局，首發站選定緬甸，將與當地地主合建住辦大樓，投資金額約 500 萬美元，預計今年下半年開始動工，最快 2019 年完工，營運後年租金收益可望超過 80 萬美元。此外，中石化目前也針對菲律賓、印度、印尼及越南等東南亞國家進行評估中，未來將規劃新市鎮開發計畫。

相較於中石化，炎洲集團已跨入土地開發業務多年，由 100% 持股子公司旺洲開發負責土地開發、建築營造與旅館經營等業務。不過，今年旺洲開發建設業務有林口旺洲極品建案每月陸續交屋認列，加上旗下旅館業務已陸續跨越損平門檻，可望明顯挹注其獲利表現。

炎洲目前事業群主要分為製造事業、通路包材事業與房產事業，製造事業中約四分之一的營收來自與萬洲化學合資成立的萬洲石化；通路包材事業則以新洲全球 (3171-TW) 為主體；房產事業則由旺洲開發負責。

炎洲房產事業建設部門去年已開始交屋林口旺洲極品建案，總銷售收入為 45 億元，今年第 1 季已銷售 25 億元，其餘從第 2 季起陸續交屋認列獲利；林口旺洲逸品為小坪數精品住宅，總銷售收入 35 億元，從今年第 2 季開始預售。

除林口建案外，炎洲旗下還有新莊二期先建後售案，規劃推出一半住宅一半旅館，住宅總銷售收入 18 億元，值得一提的是，該地為 3 個捷運站共構結構，旅館部分規劃興建新北市首間五星級旅館，可能自營、但也可能採取其他合作形式。

旅館業務部分，炎洲旗下目前持有悠逸旅館士林館、中正館與林口館，士林館已達損平、林口館已賺錢，今年則是力拚中正館達損平。

在石化本業容易受產業行情波動影響下，中石化與炎洲轉而開闢新疆土，以土地開發與房產業務因應產業變動，炎洲今年在林口旺洲極品建案每月陸續交屋認列，加上旗下旅館業務已陸續跨越損平門檻帶動下，可望明顯挹注獲利表現；中石化則是最快可望從 2019 年起，就可享受緬甸房產業務帶來的租金收益果實。