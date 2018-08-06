〈5G商機起跑〉台廠搶單抗紅潮 營收貢獻最快2019年看得到

網通業者指出，因應 2020 年 5G 上路，明年下半年就會有少量商轉需求，如佈建基礎建設等，台廠已開始佈局搶單，不過真正明顯貢獻營收要等到 2019 年。工研院產科國際所認為，台廠雖然具備優勢，但仍需注意大陸業者競爭搶單。

全球搶進 5G 通訊新時代，美國、日本及韓國預計將在 2020 年前陸續商轉，台灣則預計在 2019 年釋照、2020 年商轉。

工研院產科國際所分析師陳梅鈴認為，台灣硬體廠商雖然具備優勢，但是仍要注意大陸業者與台廠競爭代工業務。網通業者指出，2017 年整體網通業營收下滑，除受到需求減弱與原物料缺料問題，中國大陸競爭者瓜分訂單也是一大因素。

根據 Research and Markets 資料預估，2025 年全球 5G 市場將成長至 2510 億美元，2020 至 2025 年複合成長率 (CAGR) 更達 97%。

中磊 (5388-TW) 認為，5G 具高速、低延遲、大量連網裝置連接等通訊特性，將改變產業的營運管理模式，並催生新經濟型態，中磊的 NB-IoT/LTE-M 等小型基地台及感測器，具廣覆蓋、低功耗、高密度及低成本等特性，未來將成為物聯網領域的重要技術。

聯亞 (3081-TW) 指出，面對未來 5G 應用，基地台相關產品歸類在公司的電信通訊營收裡，占總營收比重約 10% ，未來 5G 對雷射二極體 (LD) 需求將大幅成長，但 5G 基地台規格尚未明確制定，制定規格後需要半年以上時間認證，最快要到 2019 年下半年才有機會貢獻營收。

正文 (4906-TW) 表示，5G 研發在很久以前就開始進行，現有基地台裡面，已經有不少內建 pre 5G 需求，現有的 4G 小型基地台未來可望直接升級 5G。

法人評估，智邦 (2345-TW) 的 400G 網路交換器今年第 4 季開始小量出貨，到 2019 年才會有明顯成長，而智邦在全球交換器產業具備競爭優勢，擁有全球數據中心 ODM 交換機 35% 市占，對智邦發展 5G 商機前景看好。