〈智冠衝獲利〉美術代工訂單滿手 年底前明顯貢獻營運

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 集團董事長王俊博今年再度率軍親征 ChinaJoy，王俊博表示，目前美術代工業務訂單已看至年底，客戶還包括 2 家日本遊戲大廠，預計年底會有較明顯的營運貢獻，音樂外包服務也可望在大型手遊邁向精緻化下，為營運添新動能；此外，智冠並非要切入電競產業，而是要建立透過電競行銷的遊戲推廣模式。

智冠旗下智樂堂去年轉型美術外包後，營運成效漸顯，王俊博表示，今年全力發展遊戲美術製作服務，結合智冠音樂中心的遊戲配樂資源，目前美術代工訂單已看至年底，主要為日韓客戶，其中還包括 2 家日本遊戲大廠，預計年底會有較明顯的營運貢獻。

談及遊戲產業音樂服務的演變，王俊博指出，過去單機遊戲時代對音樂的需求高，端遊時代也有許多主題曲、場景配樂等音樂應用，但到了近期的手遊時代，對音樂的重視度不若以往，手遊大多只需要簡單的音效，也不太需要對外發包。

不過，王俊博表示，最近大型手遊《萬王之王 3D》請來《魔獸世界》音樂製作人、重量級作曲家 Russell Brower，斥資 300 萬製作手遊主題曲，顯示大型手遊邁向精緻化，未來手遊音樂可望逐漸受到重視，吸引大型手遊願意投入較大資金，來製作音樂與音效，可望為智冠音樂外包服務帶來新動能。

王俊博表示，目前智冠旗下擁有東南亞最大的音樂製作中心，先前以遊戲音樂外包服務為主，近來已逐漸切入廣告、短片與電影配樂市場。

此外，智冠今年起跨足電競市場，5 月時舉辦大型全民電競賽事《MCL 台港澳網咖電競聯賽》，也讓外界好奇，智冠未來在電競市場中將扮演何種角色，對此，王俊博表示，智冠不會組戰隊、也並非要切入電競產業，而是要建立透過電競行銷的遊戲推廣模式，協助遊戲商開發新的行銷推廣形式。