〈觀察〉拚消金衝信用卡業務 公股行庫四面向招攬年輕族群

過去以企業金融服務為主的公股行庫，對於消費金融業務著墨並不多，但近年為了擴大獲利來源，積極拓展消金業務，並開發年輕族群，其中更將目標瞄準信用卡，且以有感回饋、推卡通卡面、辦行消活動提高品牌知名度以及異業合作等方式，來招攬年輕族群。

據 Visa 調查顯示，台灣約 8 成信用卡持卡人偏好現金回饋權益，而看準民眾偏好獲得現金等「有感回饋」的心理，實質的現金回饋已成卡友申辦的誘因之一。

其中兆豐銀瞄準年輕族群，去 (2017) 年發行兆豐 e 秒刷，祭出網購最高 4% 的現金回饋；彰化銀則有刷卡繳保費 1.1% 現金回饋及指定餐廳刷卡送刷卡金回饋等活動；華南銀指定 3C 通路滿額送刷卡金，另也與購物平台合作可賺取刷卡金回饋。

此外，為了貼近年輕人，合庫銀和華南銀專攻「萌商機」，近期均推出超萌卡面「卡娜赫拉的小動物 icash 聯名卡」，為了強調特色化和差異化，此信用卡卡面上都加上 LED 燈，只要一刷卡感應就會發光的 LED 效果，希望吸引年輕人目光，並提高辦卡誘因。

其實，過去華南銀就有發行多張卡通卡，包括 Hello Kitty、雙子星與美樂蒂等 3 種卡通肖像卡面，其中 Hello Kitty 信用卡是 OPENPOINT 超級點數聯名卡，雙子星與美樂蒂則是 icash2.0 聯名卡。華南銀也坦言，發行卡通肖像卡面除了吸引年輕人，也有創新及提升信用卡知名度等優點，重要的是，要反轉民眾對於公股「老」行庫的形象。

合庫銀、彰化銀和兆豐銀也曾推出哆啦 A 夢卡悠遊信用卡，此次合庫銀再推出卡娜赫拉的小動物 icash 聯名卡，合庫銀董事長雷仲達表示，發行該卡希望信用卡族群年齡層能向下延伸。

近年來公股行庫也積極舉辦行銷公關活動，吸引年輕目光，其中兆豐銀首創同業舉辦電競比賽，一銀則積極經營粉絲專頁第一銀行第 e 好康粉絲專業，目前粉絲人數超過 65 萬人，在國銀粉絲專頁中名列前茅。

最後，單靠己力還不夠，公股行庫也透過異業合作，例如兆豐銀與有 8 成 25 至 40 歲的年輕族群會員的歐付寶合作，發行國內首張電子支付聯名卡；另金融科技方面，為了讓民眾有便捷且創新金融服務體驗，公股行庫也與電子支付業者合作，像彰化銀、華南銀等均積極尋求異業結盟，並強化電子支付的能力。

整體來看，公股銀過去仰賴企金業務支撐獲利的時代已變，隨著數位化、人口老化趨勢，加上企金業務飽和及利差偏低等因素下，公股行庫勢必要擴展其他獲利來源，財富管理、信用卡，甚至是信貸等消金業務等，都是積極耕耘的重點。

而當銀行同時湧進搶食消金業務大餅時，是否能有實質收穫，恐怕還有待時間證明。