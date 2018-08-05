華新科本周三將除息 三大法人棄息賣壓重 填息路受關注

被動元件二哥華新科 (2492-TW) 周三 (8 日) 將除息，每股將配約 4.01 元現金股利。由於近一個多月來被動元件族群多空消息雜亂，龍頭國巨 (2327-TW)、禾伸堂 (3024-TW) 相繼貼息。華新科近 5 個交易日更遭三大法人合賣逾 9 千張，除息能否順利填息，將是本周被動元件族群聚焦所在。

華新科每股擬配息約 4.01 元，除息交易日 8 月 8 日，現金股利預計 8 月 28 日發放。

近來市場傳被動元件下半年供需不如上半年緊俏的雜音，加上資金撤出的消息影響，一個多月以來被動元件族群股價修正，龍頭國巨、禾伸堂也陷貼息窘境。華新科為被動元件族群中第二高價股，能否順利填息是市場觀察重點。

法人指出，若華新科能順利填息，除有助增添市場對被動元件後市的信心外，也有助提振族群個股士氣。

華新科近 5 個交易日遭投信天天賣超共 7933 張；外資也賣超 1654 張；僅自營商站在買方，近 5 個交易日買超 278 張，合計三大法人近 5 個交易日賣超 9309 張，華新科股價在一周內陸續跌破 400、300 元整數關卡，周跌幅逾 3 成。

華新科第二季營收 113.84 億元、季增 71.39%、年增 122%，稅後純益 43.67 億元、季增 234%、年增 886%，每股純益 9.03 元，營收獲利均創下歷史新高，也推升上半年每股純益來到 11.74 元。