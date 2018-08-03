【華冠投顧】電子股三巨頭+國巨帶領，台股站回11000點!



美股開低走高，帶動台股今日以紅盤開出，並在蘋果，特斯拉概念股上漲及被動元件國巨止跌下，指數震盪走高，終場上漲 82 點，11012 點作收，成交量 1347 億元，價漲量縮格局，周線下跌 63 點。

台股電子三巨頭，台積電 (2330)，鴻海(2317)，大立光(3008) 等股價今連抉上揚，帶動指數上漲收最高! 盤面焦點: 蘋果（Apple）拜上季財報亮眼所賜， 2 天飆漲逾 8％，激勵相關股，台積電 (2330)，大立光(3008)，鴻海(2317)，美律(2439)，順德(2351)，可成(2474) 等上漲。特斯拉上海建廠，昨日股飆漲 16.19%，特斯拉概相關念股昨日逆勢抗跌上漲，今日續漲，包括貿聯 - KY (3665)，和大 (1536)，康普 (4739)，美琪瑪 (4721) 等。至於弱勢族群被動元件國巨 (2327) 融資維持率分別下降至 137.34％，公布 7 月營收創歷史新高，搭救股價，盤中下殺過後買盤進場，最後收漲 14 元，730 作收，K 收下引線，初步出現止跌訊號，也帶動達方 (8163)，信昌電(6173)，日電貿(3090) 等上漲逾 2%。焦點股方面：旺矽(6223) 為國內晶圓探針卡大廠，下半年營運轉強，股價強攻漲停。鉅明(8928) 為高爾夫球具代工廠 Q2 淡季不淡，今日大漲逾 7%。瑞昱 (2379) 與 BMW 密謀 7 年的智慧汽車商機發酵助威，刺激股價跳空飆 135 元漲停板。高速介面譜瑞 - KY（4966）受到蘋果遞延出貨影響，隨著下半年拉貨旺季到來，高速傳輸介面產品也可望同步回溫，預估第三季營收季增幅最高上看 17.6％，股價大漲 7.8%。

大盤昨日以一根長黑 K 棒摜破 5 日及 10 日均線，所幸今日跳空止跌，並未持續下探月線，季線及半年線。建議投資人選股要避開上半年累積漲幅已大的股票，資金轉進下半年新主流族群，包括生技，蘋果，特斯拉，車用等。

林驛銘

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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