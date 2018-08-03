【華冠投顧】台股盤勢分析



武傑關注個股: 1795 美時、1783 和康生、4736 泰博、3257 虹冠電、5371 中光電。

◆先蹲後跳

『貿易戰』利空淡化，台股上漲 + 27 點開出，在生技及蘋果龍頭股的帶動下，指數開高走高；全數雖然指數震盪空間不大，但尾盤在台積電的拉高下。加權指數終場上漲 + 82 點作收，收在 11012 點，成交量 1347 億。

台股今天開高走高，似乎昨天『貿易戰』的利空又一掃而空。延續我們昨天說的…『貿易戰』只是『借題發揮』。指數也會快速修正，是一連串的短沖賣盤殺出下，才導致指數一路走低。目前台股結構並沒有太大改變，但是從盤中的震盪情況來看；研判台股有針對『程式交易』進行波動。因此雖然對於下星期台股展望，預估會有『先蹲後跳』的甩轎走勢。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4736 泰博、1786 科妍、2379 瑞昱、1256 鮮活 KY、4190 佐登 KY、1760 寶齡富… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2492 華新科、6576 逸達、5269 祥碩、1815 富喬、3026 禾伸堂、2360 致茂… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估

