【日盛投顧】盤後分析－量縮止穩 多頭結構未破壞



◆盤勢分析

1. 美股止穩走強，台股早盤以小高盤開出，在 2330 台積電以及蘋概、IC 設計與金融等轉強下，指數終場上漲 82.66 點，以 11012.43 點作收，成交量為 1347.16 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：帶量長黑隔日量縮止穩，高檔賣壓不重。

（2）均線：五日均線與十日均線即將死亡交叉，短線進入整理，低檔季線翻揚，回檔不破季線，中線多頭不變。

（3）技術指標：日 KD 跌破 80，死亡交叉往下，短線偏弱。

3. 三大法人合計買超 18.97 億元: 外資 + 16.16 億元、投信 - 0.78 億元、自營商 + 3.59 億元。

◆生技、IC 設計、蘋概以及業績股偏多留意

1. 電子類股指數回檔未破年線，中線多方並未破壞，短線上則面對五日均線與十日均線高檔反壓，難脫離整理。盤面中蘋果股價再創新高，帶動 2330 台積電、3008 大立光、4966 譜瑞 - KY、2474 可成、6269 台郡、3227 原相等走強。另外像是面板 3481 群創上半年 EPS0.5 元，聯貸案過關，股價走強、8069 元太電子標籤出貨大增，外資調高評等激勵股價。IC 設計 2379 瑞昱布局車用與區塊鏈發酵，毛利率回升，法人買進推升股價漲停、8016 矽創第二季財報亮眼，驅動 IC 獲得大陸與印度大單，股價低檔止穩轉強。3527 聚積獲得日本奧運訂單加上打進三星 LED 電影院方案與 mini LED 開始量產出貨，第三季營運走高，股價站上所有均線。PCB 4927 泰鼎 - KY 轉單到手，今年 EPS 挑戰 4 元，股價受激勵創波段新高。5347 世界先進連續兩個月營收創下歷史新高，第三季營收走強，法人持續加碼，股價站回 10 日均線之上。

2. 非金電族群以生技與水泥表現較強，而水泥短線漲多整理，生技週五持續維持強勢，1795 美時進軍美國凝血劑市場，6 月營收創新高，7 月預估維持高檔，股價強勢、1760 寶齡富錦腎病新藥海外銷售極佳，獲利有望全年逐季成長，股價創波段新高、1786 科妍皮下產品中國重新出貨，營運擺脫谷底，股價漲停慶祝、1783 和康生 6 月營收創新高，7 月有望維持高檔，皮膚填補劑獲 TFDA 上市許可，股價創除息後新高、4123 晟德受惠於子公司澳優乳業發布盈利喜訊加上處分收益持續入帳，股價均線多頭排列，維持強勢。散裝受惠於 BDI 走強，2601 益航、2605 新興相對強勢。

3. 金融在 8 月開始法說將陸續召開，以及金金併提材炒熱，本波相對抗跌，包括 2884 玉山金、2891 中信金、2882 國泰金、2838 聯邦銀、2812 台中銀、2890 永豐金、2889 國票金等走強。

