明年4月！SpaceX的載人火箭將上天

Elon Musk 最近好事連連，先是在中國投資建廠事宜進展順利，昨日公布財報後特斯拉股價大漲 16%。他的航天事業也毫不遜色，SpaceX 計劃在明年將宇航員送上國際空間站。

根據美國航空航天局（NASA）周四發布的通告，SpaceX 將於明年 4 月首次試飛其 Falcon 9 搭載的載人龍飛船 (Crew Dragon)。此次試飛計劃名為 Demo-2。

與此同時，通告還公布了波音（Boeing）的載人航天火箭試飛計劃，他們將於明年年中進行試飛。這意味著，SpaceX 將擊敗波音，成為第一個將美國宇航員送上國際空間站的私營企業。

不過，兩家公司的試飛日期已經比之前錨定的時間有所推遲了。按照今年 1 月 NASA 公布的計劃，波音原本計劃在今年 11 月進行載人試飛，SpaceX 將在隨後一個月開展同樣的試飛。也就是說，他們最初的目標是今年就把宇航員送上太空的。

2014 年 9 月，NASA 給了私營企業 SpaceX 和波音合計高達 68 億美元的訂單，試圖以此提振美國在不依賴俄羅斯聯盟號太空艙座位的情況下送人進入國際太空站的能力。因為俄羅斯人對其太空艙的每一個座位要價高達 8000 萬美元。

NASA 表示，其商業載人項目將使載人航天發射事業回歸美國的「土壤」，通過能夠滿足其安全和任務要求的系統來提供安全、可靠和具有成本效益的近地軌道接入服務。

從 2011 年開始，美國政府就不再使用美國的航天飛船來運載宇航員進入國際空間站，而是轉而購買俄羅斯人的太空艙位置來完成載人進入近地軌道的任務。

NASA 估計，這些私營公司將運載最多 6 名宇航員到太空站，每艘載有 4 名 NASA 宇航員和至少 220 磅的貨物。

美國政府問責辦公室（Government Accountability Office）的官員則說，這些預期目標是不現實的，並預測波音將於 2019 年 12 月得到認證，SpaceX 將在 2020 年 1 月才能得到認證。

然而，此次與非政府控制企業合作的進度卻一再被推遲，令外界開始對 SpaceX 和波音的信心產生了一些動搖。

因此，與 NASA 的此次合作對 Elon Musk 的「太空夢」至關重要。

今日，NASA 將公布參與 SpaceX 和波音的載人航天飛行任務的飛行員名單，包括兩名美國空軍上校，一名美國海軍陸戰隊上校，和一名美國海軍機長。