巴菲特指標衝破前所未有新高 美國經濟好危險？

股神巴菲特向來以精準眼光著稱，然近來「巴菲特指標」透露警訊，顯示美股價格攀上歷史前所未有高點，雖然這並不意味著股市即將崩盤，但事實上這個指標已經處於「危險區域」一段時間了。指標所展現的是，股票估值比我們所見過的更加膨脹，若股市崩盤會是非常合理的。

有「大盤溫度計」之稱的「巴菲特指標」是分析師們用來衡量目前金融市場的重要參考，計算方式為所有「股票的總市值」除以「國內生產毛額」。指標雖然不一定完全準確，但是仍會跟著股市漲跌變化，並在股市疲軟期間往往會出現高峰。當該比率超過 100% 時，代表美股來到相對高點，而低於 100% 時，則代表美股來到相對低點。

歷史上來說，巴菲特指數在網路泡沫破裂前達到約 136.1% 的高峰，並在 2008 年金融海嘯前達到近 104.2%。而如今，這個指數飆升到了 140.5%，來到歷史以​​來前所未有的最高水平，遠高於我們在網路泡沫時期看到的歷史高峰。

巴菲特似乎也同意指標透露出的警訊。因為缺乏具有吸引力的投資標的，巴菲特旗下的 Berkshire Hathaway 公司帳上累積的資產近 1100 億美元的金額。此外，Berkshire Hathaway 最近也沒有重大收購，乃是因為巴菲特認為價位太高。

另一方面，有媒體近日報導兩個可能代表經濟衰退的警訊。

隨著房價的上漲，房屋銷售在過去五個月中有四個月出現下滑 ，但薪水仍然停滯不前。許多人買不起房子，而那些可以承擔大量債務的人也無法買房。根據數據顯示，6 月房屋需求較去年同期下降 9.6%，這是自 2016 年 4 月以來的最大跌幅。

此外，美國聯準會 (Fed) 預計今年將再次提高目標利率兩碼，推動短天期美國國債利率提升，但長天期債券利率並沒有因此上漲，因為投資者對仍經濟長期保持疑慮。