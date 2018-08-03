蘋果市值突破1兆美元 特斯拉暴漲 做空者巨虧

· 蘋果市值突破 1 兆美元大關

美國股市周四上漲，科技股領漲，蘋果公司市值達到 1 兆美元，也是第一家市值達 1 兆美元的美國公司。自蘋果於 1980 年上市以來，股價已上漲超過 500 倍，令標準普爾 500 指數在這將近 40 年間的 20 倍漲幅大為失色。蘋果最新業績顯示，即使全球智慧型手機市場日漸萎縮，蘋果仍能找到成長途徑，與陷入困境的對手形成鮮明對比。

· 特斯拉股價暴漲 16%，做空賣家損失 17 億美元

特斯拉公司股價星期四飆升 16%，每股價格暴漲至 349.54 美元。據路透社消息，金融分析公司 S3 合夥人表示，賣空者在當天遭受了 17 億美元的損失。

· 蘋果已向愛爾蘭補交 90 億美元稅款

IT 業界消息稱，蘋果周三晚間在一份監管文件中表示，該公司迄今已支付了歐盟反壟斷監管機構表示其對愛爾蘭欠款的三分之二，欠款總額為 130 億歐元 (151 億美元)。2016 年 8 月，歐盟委員會下令愛爾蘭從蘋果收回這筆資金，原因是一項非法的稅收協議讓蘋果違反了歐盟的國家援助規定，獲得了不公平的優勢。

· 京東首家海外無人超市落地印尼

8 月 2 日，京東無人超市印尼 PIK 店落地正式投入營運。隨著相關技術不斷成熟以及電商企業加速拓展國際版圖，無人零售行業進入新一輪的競爭階段。據了解，京東無人超市印尼 PIK 店面積達到 270 平方米，包含服飾、家居、美妝、日常快消品等多個商品品類，超過 2000 個 SKU。在國內，京東無人超市在半年多的時間內已經在北京、天津、西安、濟南、雄安新區等不同城市落地 20 餘家門店。

· 拼多多周四收跌，6 家美國律所擬代表股東起訴拼多多

拼多多 IPO 首日暴漲 40% 後，隨後 5 個交易日走勢不佳，周四收跌 3.2%，報 19.66 美元。每日經濟新聞消息稱，6 家美國律所正在搜集投資者簽名，準備對拼多多發起集體訴訟。如果勝訴，「被套」的股民自然會獲得大筆賠償。起訴拼多多的美國律所中，多家律所曾參與過對聚美優品、阿里巴巴、趣店和唯品會等知名中概股的集體訴訟。

投研觀點

· 野村降金山軟體目標價至 21 港元

野村稱，最近與 JX Mobile III 的測試人員進行研究，雖然整體反饋仍正面，但該行注意到一些測試人員表示該作品缺乏與同類型作品的獨特功能。因此，該行認為 JX MobileIII 可能會從 2018 年 10 月開始進一步推遲至 2019 年，以便有足夠的時間進行進一步改善，以提高其潛在的成功率。野村認為，如果最終確認進一步延遲，有可能會削弱騰訊的 2018 下半年行動遊戲收入增長。

· 特斯拉中國建廠，投資重點是電池

汽車行業分析師賈新光表示，上海新工廠產能的實現情況與特斯拉在華的營收前景存在一定關係，其中電池的產能狀況與合作夥伴松下密切相關。特斯拉上海新工廠的投資重點是電池，這一部分由松下投資。上海新工廠建成後，特斯拉在華如果虧損，就不會擴產，如果營收狀況較好，就可以追加投入。汽車專家張志勇表示，特斯拉中國工廠如能順利按時投產，規模化生產後將會大大降低成本，產品規模效應凸顯，同時隨著國內新能源汽車占有量的逐年提升，或將會為公司帶來穩定的利潤增長。

· 外賣對星巴克來說是一把「雙刃劍」

全天候科技董潔認為，星巴克之所以選擇全面擁抱阿里，這是因為星巴克正處在「尷尬」的境地。在過去兩年裡的 8 個季度中，星巴克有 4 個季度的業績令人失望，而在中國市場，星巴克也正遭受着網路咖啡品牌的強烈衝擊。今年以來，連咖啡、瑞幸咖啡等咖啡品牌憑藉微信社交生態和外賣配送模式，在一二線城市迅速崛起。招商證券分析師許榮聰表示，外賣對星巴克來說是一把「雙刃劍」，做得好，可以打通線上線下，占領覆蓋更多的市場。但使用失當，則可能線上線下「左右手互博」，甚至損害品牌，落入對手的競爭陷阱。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：