HomePod美國市占率雖小 但是意義卻非常重大？

市調機構消費者情報研究公司 (CIRP) 昨日 (2 日) 公布，截至 2018 年 6 月，美國活躍使用中的智慧音響，蘋果 (AAPL-US) 已銷售了約 300 萬台 HomePod，儘管市占比僅有 6%。

根據 CIRP 最新調查，截至 2018 年 6 月，全美智慧音響市占 Amazon Echo 奪冠，市占為 70％；Google Home 居次，為 24％；蘋果 HomePod 僅達 6%。

藍：Amazon Echo 市佔率變化 紅：Google Home 市佔率變化 綠：Apple HomePod 市佔率變化 圖片來源：CIRP

蘋果智慧音響 HomePod 至今年 2 月才開賣，相比之下亞馬遜 (AMZN-US)、Google (GOOGL-US) 早有兩年以上的搶先優勢而且定價親民，故市占狠甩 HomePod。

CIRP 預測 3 月到 6 月蘋果 HomePod 在智慧音響市占約翻了一倍。

CIRP 聯合創始人 Josh Lowitz 新聞稿中表示，蘋果 HomePod 在今年第一季推出，現在擁有「小卻有意義」的市占率。

事實上，光看市占數字意義並不大，Amazon Echo 零售價僅 50 美元，讓「剁手黨」容易衝動購買，促銷期間定價更低。CIRP 數據顯示，幾乎 34% 的 Amazon Echo 使用者擁有一台以上設備。

相比之下，蘋果智慧音響 HomePod 是一款高單價、高規格的商品，售價 349 美元，若消費者想要立體聲的 HomePod，價格更高達 750 美元。事實上，蘋果智慧音響 HomePod 主要競爭對手是 Sonos 和 Bose，而非亞馬遜。

據了解，蘋果計畫將積極發展 HomePod 業務，據傳蘋果有可能會發布平價版 HomePod，調整定價為 150 美元左右。

科技網站 BGR 分析師 Yoni Heisler 發文表示，若蘋果真的想要在智慧音響領域中競爭，蘋果可能要改善目前令人詬病的 Siri 功能，而不是整體音質。以亞馬遜來說，Amazon Echo 無法提供出色的音質，但消費者根本就不在乎。

最新的 iOS 12 測試版已確認 HomePod 有撥打電話功能，未來 HomePod 銷售是否急起直追也值得密切關注。