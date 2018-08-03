特斯拉棄輝達 將推出自家電腦晶片 為全自駕做升級

電動車商特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 Elon Musk 週三 (1 日) 在與投資者的電話會議上表示，特斯拉正在為機器學習創建自己的晶片。去年 12 月馬斯克曾承認傳聞中的項目，但現在提供更多細節。

馬斯克稱過去兩到三年裡一直處於半隱身模式的項目終於要公布。在那段時間裡，特斯拉號稱創造了「世界上最先進的自動操作計算機」。

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特斯拉股價日線趨勢圖

據了解，馬斯克表示與「現有的輝達 (NVDA-US) 硬體」相比，明年推出的新晶片將實現「重量級改善」。新硬體也有向後兼容的功能，能與舊款的特斯拉汽車相容，使特斯拉可以換掉舊硬體，為現有的汽車款式帶來巨大的性能提升。

讓晶片向後兼容的決定，似乎是在 2 年前特斯拉開始推出的「硬體 2」晶片時就開始醞釀。當時的「硬體 2」儘管號稱有自動駕駛的運算能力，因處理能力不夠強大，使車輛無法完全的自動駕駛。

目前馬斯克並沒有說明「硬體 3」的詳細細節，但強調上市時間會落在明年。

特斯拉為該項目聘請了一位蘋果晶片大師 Pete Bannon，曾負責監督 iPhone 5 核心部分 A5 晶片的開發，並從那時起開始研發多款 iPhone 晶片。

Bannon 提到，2 年前加入特斯拉時做了許多 CPU 及 GPU 的調查，發現各廠商都希望增加神經網路 (機器學習功能) 的速度，但設計都不是一體上下連接的結構，而特斯拉的設計則是更全面。

馬斯克補充說，此晶片性能的關鍵是「在裸機上運行神經網絡」，而其他 CPU 和 GPU 晶片在「某種仿真模式下」進行神經網絡計算。

對於許多競爭系統，馬斯克說道，「GPU 和 CPU 之間的數據運輸最終成為系統的限制之一」。

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輝達股價日線趨勢圖

當然，一些公司如谷歌 (GOOGL-US) 已經設計了專門用於機器學習應用的晶片，如谷歌的「Tensor」。但到目前為止，谷歌的晶片是提供雲端計算服務，而非向第三方銷售。馬斯克並未將「Tensor」與「硬體 3」做評比。

同時，馬斯克也未對輝達的晶片型號做評比，因此無從比對「硬體 3」較輝達晶片的優勢。

特斯拉於 2016 年採用了輝達的 Drive PX 2 平台。去年，輝達又宣布推出 PX 2 Pegasus，一款性能是原 PX 2 的 10 倍的新平台，將於今年上市。

如果特斯拉的晶片性能是目前特斯拉汽車上的 PX 2 芯晶片的 10 倍，那麼這將使它們與輝達的 Pegasus 晶片性能大致相同。

另一方面，如果特斯拉計劃對輝達的 Pegasus 晶片進行 10 倍的改善，那麼這可能會給公司在未來幾年帶來巨大的優勢。

馬斯克提到，「這是一個了不起的設計，我們希望盡快增加我們晶片團隊的規模和我們的投資」。