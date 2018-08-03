美股盤後─蘋果市值突破1兆美元 支撑S&P 500與Nasdaq收高

蘋果成為美國史上第一家市值突破 1 兆美元的上市公司，支撑了 S&P 500 與 Nasdaq 指數週四上漲。

道瓊收低 7 點，大幅縮小了盤中逾 210 點的跌幅。

蘋果股價上漲 2.9% 至 207.39 美元，拉抬市值突破 1 兆美元。該公司週二公布上季財報較預期強勁，股價扶搖直上，迄今漲幅近 9%。



道瓊工業平均指數收低 7.66 點或 0.03% 至 25326.16。

Nasdaq 指數收高 95.40 點或 1.24% 至 7802.69。

S&P 500 指數收高 13.86 點或 0.49% 至 2827.22。

費城半導體指數收高 13.72 點或 1.01% 至 1378.83。

分析師說，持有蘋果股票的投資人眾多，其股價上漲，有助增加股市信心。

今日稍早，主要指數則下跌。川普總統威脅對中國商品提高關稅，貿易擔憂因而加劇。

美國政府週三宣布，川普總統要求美國貿易代表 Lighthizer 考慮將 2000 億美元的中國商品提高關稅，由 10% 提高至 25%。

中國商務部回應說，「中國已有完全準備，必須進行報復，以保衛國家尊嚴與人民利益，並保護自由貿易及多邊系統，也保護所有國家的共同利益。」

全球股市今日下跌。上海綜合指數與恆生指數分別下跌 2% 與 1.03%。在歐洲，Stoxx 600 指數下跌 0.8%。

分析師說，投資人反應各種不利消息，川普總統似乎無意退讓，中國則威脅報復。

至週四上午為止，逾 70% 的 S&P 500 企業已公布財報，其中 78% 獲利優於預期。

分析師說，一般而言，企業獲利強勁，但市場似乎已有所反應。幾家大型企業獲利令人失望，股價大幅下跌。

美國今日公布上週初次申請失業金人數上升至 21.8 萬人，預估為 22 萬人。

週五，美國將公布 7 月就業報告，為市場所矚目。