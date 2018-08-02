蘋果市值率先突破1兆美元 對股價並無意義

根據 MarketWatch 分析報導，當蘋果市值突破 1 兆美元關卡，反向分析師並不會慶祝這項傲人成就。

這項成就很快就會來到，只要蘋果股價再漲幾個百分點，便可大功告成。

反向分析師為何不打算為蘋果的這項成就，大肆慶祝。因為經歷過眾人的追逐後，很可能，股價已經高估。

分析師統計了自 1980 年以來，每年年底 S&P 500 所包含股票中，市值最高的股票於其後 12 個月的表現。

平均而言，這些股票一年後的表現，較 S&P 500 指數落後逾 4%。

需要一提的是，這項分析未納入思科股票。在網路泡沫時期，思科一度是市值最高的股票，其後一年時間，其股價大跌逾 75%。思科未納入本次的分析，是因為本次分析僅包含每年 12 月 31 日市值最大的股票。

若以反向分析方式，投資一檔於未來一或二年，表現將勝過蘋果的股票，Research Affiliates 公司分析師布萊特曼 (Chris Brightman) 推薦俄羅斯石油公司 Lukoil。

他指出，Lukoil 是一家大型且獲利的公司，其股價僅為面值的一半，根據去年獲利計算，本益比不到四倍 (股價低於 70 美元，EPS 為 19 美元)。Lukoil 的股息殖利率達 10%。

其實，只要稍加研究，即可發現市場充斥對 Lukoil 公司不利的言論。然而，就是這些言論，才讓該股票有了買進機會。

當然，多數人會認為投資蘋果，要較投資 Lukoil 安心得多。但別忘了，股市俗語說，血流成河時，才是最佳買進機會。