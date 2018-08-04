庫克首談蘋果市值破兆美元：繼續專注自己的工作

蘋果 8 月 2 日周四正式跨越 1 兆美元市值，成為美國史上首家、也是繼 2007 年中石油之後的全球第二家市值跨越兆美元上市公司。

2011 年從賈伯斯手中接棒執掌蘋果 CEO 的庫克，周四盤後向超過 12 萬名蘋果員工發布內部備忘錄表示，市值跨越 1 兆美元大關，是重要里程碑，值得自豪。但市值不是公司成功最重要的衡量標準，應該聚焦於產品、消費者和公司價值觀。

周五美股盤初，蘋果公司發言人確認庫克發送過此信函。早盤蘋果小幅低開，跌 0.2%，市值暫時跌落 1 兆美元。在最新流通股數下，207.05 美元成為蘋果能否重回兆美元市值的「神奇數字」。

周五蘋果收漲 0.29%，報收於 207.99 美元，創歷史收盤新高，市值保持 1 兆美元以上。盤後股價微漲，交投 208 美元，也創歷史最高紀錄。

（上圖來自雅虎財經）

庫克員工信函的全文如下：

團隊成員們，

周四蘋果公司實現了一個重要的里程碑，收盤價為 207.39 美元，代表市值超過 1 兆美元。雖然這是值得自豪的成就，但並不是衡量我們成功的最重要指標。資本市場回報是蘋果創新的結果，最重要的是將產品和客戶放在第一位。

是你們——蘋果的員工讓公司變得偉大，成功歸功於每一個人的辛勤工作、奉獻精神和熱情。你們的成就令我深感謙卑，與你們並肩工作是我一生的榮幸。我向你們加班工作和額外出差，特別是在團隊合作中拒絕向不卓越妥協，表達最誠摯的感謝。

我們也藉此機會感謝客戶、供應商和業務合作夥伴、蘋果社群上的開發者們，也要感謝我們的同事，及所有早於我們加入到這家卓越公司的人。

賈伯斯創立蘋果公司時，堅信人類的創造力可以解決最大的挑戰，那些瘋狂到認為自己可以改變世界的人，最終真的改變了世界。此刻，我們的使命比以往任何時候更重要。我們的產品不僅創造了驚喜與喜悅的瞬間，也令全球各地的人們得以豐富自己與他人的生活。

就像賈伯斯在類似時刻會做的那樣，我們都應該期待蘋果公司的光明未來，期待在我們共同努力下即將完成的偉大工作。

蘋果周二盤後發布了 2018 財年第三財季（2018 自然年第第二季）業績，營收和盈利年增率增幅均好於預期，主要受到平均手機售價大漲的推動，號稱「史上最貴智慧型手機」的十周年紀念機 iPhone X 連續兩個季度成為最暢銷機型，服務業務收入再創公司歷史新高。

財經媒體 CNBC 發現，從周二發布財報後到周四美股收盤，蘋果股價期間累漲近 9%，目前占標普 500 大盤指數的比重高達 4%。

1970 年代後期，賈伯斯聯合創立了蘋果公司，1980 年成功上市，並推動了個人電腦時代的到來。1997 年賈伯斯回歸前，蘋果還差幾個月就要瀕臨破產；20 年後終成全球市值最大公司，開創了智慧型手機新時代。自 2007 年推出 iPhone 手機以來，全球銷量已超過 10 億部。

庫克今年接受美國著名商業雜誌 Fast Company 採訪時表示，股價只是結果，不是成就本身，「對我來說，產品和人最重要」。在庫克的帶領下，蘋果走進了超大螢幕和全螢幕新時代，獨創了蘋果手錶和 AirPods 無線耳機，開啟了向服務型公司轉型之路，進軍了音樂和影音等流媒體市場。

從 2009 年 1 月庫克暫時接替治療癌症的賈伯斯執掌蘋果以來，包括股息在內的投資回報率漲了幾乎 2000%。庫克也加大庫藏股和提高股息等股東回饋力道。

『新聞來源／華爾街見聞』