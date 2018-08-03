美律Q3營收看旺 外資除息前連七買

美律 (2439-TW) 第 2 季轉盈，法說會對第 3 季釋出樂觀看法，看好營收將顯著成長，毛利率也看升，每股將配 15.8 元現金股利，預計 8 月 10 日除息，外資及投信近期持續加碼，統計外資已連七買，合計買超 10822 張，除息前卡位意味濃厚。

美律第 2 季稅後純益 7391 萬元，每股純益 0.38 元，轉虧為盈；上半年稅後純益 278.8 萬元，年減 99.67%，EPS0.01 元，僅在損益兩平邊緣。

展望第 3 季，美律指出，在各產品線動能顯現下，可望推升營收出現爆發性成長，重回營運巔峰時期水準，其中，娛樂產品年底耶誕節旺季鋪貨提前，出貨季增上看 50%；另外，揚聲器出貨預估季增 50%，加上負毛利率問題趨緩，有助毛利率回溫。

近期外資報告同步上調美律獲利，二家歐系外資分別調升美律目標價至 163 元、173 元，投資評等分別是持有和中立。

美律將在 8 月 10 日除息，連日來法人買氣持續，統計外資連續買超 7 天，投信也連買 8 天，不過自營商則是轉賣，今日股價開高走高，一度拉升至 169 元，盤中漲幅 4%。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：美律元富 74B 購 02 (078267-TW)、美律元富 7B 購 06 (079934-TW)、美律群益 81 購 03 (083463-TW) 等。