〈被忽略的漲價概念〉三大利多拉抬淡季表現 BDI近月飆漲2成

近一個月來波羅的海 (BDI) 指數上漲逾 20% 至 1700 點之上，為近 8 個月來高點，散裝航運不同於貨櫃航商恐受制貿易戰，反而未受明顯影響，法人指出，隨著美中印等國推動基礎建設、夏季用電旺季對煤炭需求強，加上中國黃豆改向巴西進口增加航程等同減少船舶供給，均有利 BDI 指數持續上揚。

散裝傳統旺季一向落在第 3 季末至第 4 季，不過，今年以來，由於美國、中國和印度等大國均積極推動基礎建設，持續推升鐵礦砂需求，再加上巴西淡水河谷、 澳洲 BHP 等大型礦商加強出口，推升海岬型船日租金上漲。

可觀察到，海岬型船舶指數 (BCI)1 個月來漲幅高達 53%，是推升 BDI 指數的主力。

另一方面，由於夏季用電需求飆升，中國和印度電廠的耗煤量增加，也拉升巴拿馬型船日租金價格，一個月來 BPI 指數漲逾 10%。

至於美中貿易戰未解，導致中國轉而向巴西進口黃豆，因航程增加等同減少運力供給，也使輕便型船舶運價穩在平盤左右。

從整體市況來看，由於散裝供給增加有限，目前供需結構維持健康。

法人進一步說明，期貨市場第 3 季日租在今年初交易價是 17000 美元，7 月底交易價已拉高到 24750 美元，而巴拿馬型船舶從 10500 美元漲到 12300 美元，顯然期貨市場更看好後市，隨著傳統旺季報到，BDI 指數延續上揚的機率高。

不過，儘管近來散裝相關族群略有反應，但漲幅並不大，除了新興 (2605-TW) 一周來漲逾 7%，僅裕民 (2606-TW) 周漲 2%、中航 (2612-TW)、四維航 (5608-TW) 和正德 (2641-TW) 維持平盤。