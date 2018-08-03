〈財報〉損失24%客戶 藍圍裙股價跌24% 1年多股價剩20%價值

餐飲運送公司藍圍裙 Blue Apron (APRN-US) 的第 2 季營收低於預期，註冊客戶數也出現下滑，使股票週四 (2 日) 下跌 24.38 % 來到每股 1.83 美元。

數據顯示，藍圍裙股價從剛上市的每股 9.34 美元，近一年來走走跌跌，截至週四藍圍裙股價僅剩每股 1.83 美元，這一切主要是基於藍圍裙業績的不穩定。

藍圍裙股價日線趨勢圖

藍圍裙表示，從其服務中「至少支付一筆訂單」的用戶數，共在第 2 季下降了 24% 至 71.7 萬人，而總訂單數量也下滑了約 23%。

不僅來自像 HelloFresh (HFGG-DE) 這樣的同行競爭，實體生鮮零售商也開始販售即時食用料理，使該行業競爭越演越烈。亞馬遜 (AMZN-US) 最近也推出了自己的生鮮運送服務，並開始進入此市場。

藍圍裙原於去年 6 月底上市，平均訂單金額也下降至 57.34 美元。

第 2 季財報顯示：

營收下滑 25%，從 2.381 億美元降至 1.796 億美元，低於分析師預估的 1.885 億美元。

每股純益為 -0.17 美元。

藍圍裙在亞馬遜收購全食 Whole Foods 後便開始受到影響。德國競爭對手 HelloFresh 也號稱擁有 188 萬人次的客戶群，也對藍圍裙的客戶獲取成本施加壓力。

此外，藍圍裙自家的物流中心也遇到了問題，受到延誤的困擾。

藍圍裙預計第 3 季的營收將落在 1.5 億美元至 1.6 億美之間，比去年同期下降了 29%，也低於分析師預估的 2.043 億美元。

該公司最近與其最大的運輸和物流供應商 FedEx (FDX-US) 簽署了一份新的多年合約，該合約將提高公司最後一里路的交付效率。

藍圍裙執行長 Brad Dickerson 重申，目標是實現 2019 年雙位數的營收成長和 EBITDA 的損益平衡。

藍圍裙販售的的用餐產品現已在大約 80 個 Costco (COST-US) 上架。同時也在行銷上面砸大錢，並聘用了新的財務長、供應鏈長等高層。