價值80億美元的抱歉！特斯拉單日漲逾16% 空軍血流成河 日虧近20億美元

馬斯克 (Elon Musk) 一聲抱歉暖了華爾街的心，特斯拉 (TSLA-US) 週四收漲 16% 以上至 349.54 美元，收在 6 月 28 日以來最高點，也創 2013 年 12 月以來最大單日漲幅，更是 Nasdaq 100 指數週四表現冠軍。

特斯拉週三公布財報，第二季雖然虧損，但重申先前說過的今年下半年轉獲利之承諾，馬斯克並於法說會上為前次第一季財報法說會上的不當行徑向分析師道歉。此外，馬斯克以 Model 3 產量達標安撫投資者，再次保證近期內沒有利用資本市場的計畫。

但馬斯克笑了，特斯拉空軍就哭了，因為單週四一天，賣空者帳面損失就近 20 億美元。

根據 S3 Partners LLC，特斯拉是美股賣空最多的股票，賣空部位達 3510 萬股，按市值計算，賣空者一日虧損 17 億美元，在週四之前，今年迄今空軍笑擁 2.76 億美元帳面收益，但週四過後，今年迄今反而虧損 14 億美元。

KeyBanc Capital Markets 分析師 Brad Erickson 表示，馬斯克的道歉是有史以來最有價值的「對不起」，市值超過 80 億美元。

S3 總監、預測分析師 Ihor Dusaniwsky 表示，目前還沒有看到大量空單回補，因為多數賣空者等待價格下跌再回補，「他們已經血都流盡了，沒能力在昨天收盤價附近回補，所以寧可撐看看特斯拉能否回跌一些再補，彌補一點他們的損失。」

長期賣空者可能乾脆不理週四走向，因為過去他們曾經遭受嚴重帳面虧損後，反而加碼賣空。

但 Dusaniwsky 認為，「在短短一天就虧 10% 以上後，短期賣空動力可能迅速消退。」

今年迄今，特斯拉股價漲幅約 12%，S&P 500 指數漲幅 5.8%、道指僅有 2.5% 漲幅。