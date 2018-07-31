製造業6月亮藍燈比重飆高至近5成 整體信號值創3個月低點

台灣經濟研究院今 (31) 日公布 6 月製造業景氣信號值減少 2.01 分 11.13 分，創 3 個月來低點，燈號由持平的綠燈轉為低迷的黃藍燈，其中，藍燈比重較上月一口氣增加逾 36 個百分點至近 50%，包括「金屬製品」、「電子零組件」和「汽車及其零件」均轉為藍燈。

台經院指出， 6 月受到工作天數減少、虛擬挖礦貨幣熱潮降溫、智慧手機需求疲弱影響，使出口和製造業生產成長幅度較上月明顯下滑，外銷訂單轉為負成長，拖累需求面指標。

另一方面，由於台股盪劇烈且全球貿易爭端升溫，也使廠商對本月和未來景氣看法轉趨保守，令經營環境面指標表現疲弱。

就不同燈號的消長觀察，藍燈比重一口氣大增 36.19 個百分點至 47.60%，黃藍燈比重小增至 42.41%，綠燈則是大減 33.34 個百分點至 6.58%，黃紅燈減少 5.68 個百分點至 3.41%，且本月無代表繁榮的紅燈。

從景氣信號各主要組成項目來看，5 個項目指標同步下滑，以需求面減少 1.35 分幅度最大，其次分別為經營環境面減少 0.47 分，原物料投入和成本面皆減少 0.08 分，售價面則微幅減少 0.02 分。

從細項產業來看，民生大類中僅「食品業」亮綠燈，「皮革、毛皮及其製品業」亮藍燈，其餘均為黃藍燈。

石化橡膠類中有「橡、塑膠製品業」亮黃紅燈相對熱絡，「非金屬礦物製品業」亮藍燈。

金屬機械類中「金屬基本業」和「金屬製品業」均亮藍燈。

電子電機大類中，「電腦、電子產品及光學製品業」和「電子零組件業」亮藍燈。

而運輸大類中「汽車及其零件業」和「其他運輸工具業」均亮藍燈。