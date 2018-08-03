〈財報〉兩家電玩商獲利模式不同 股價漲幅差9倍

電玩廠商 Take-Two (TTWO-US) 將看到「遊戲內購買」業務的成長。該公司表示，「經常性消費支出」，也就是「微交易」和「可下載內容」(DLC) 在其 2019 財年第 1 季度佔 3.88 億美元營收的 62%。

競爭對手 Activision Blizzard (ATVI-US) 週四 (2 日) 的財報相當亮眼，尤其是因「Call of Duty」大賣，但未來營收的預估卻低於預期。

Activision 股價週四收盤上漲 1.34% 來到 74.06 美元。但對手 Take-Two 股價盤後則是大漲 11.27% 來到 126 美元。

Take-Two 股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

Take-Two 是「俠盜獵車手 GTA」開發者 Rockstar Games 和「NBA 2K」發行商 2K 的母公司。

Take-Two 表示，第 1 季度營收的最大貢獻者是 GTA Online，或稱「在線 - 俠盜獵車手」。「俠盜獵車手 V」和已售出超過 1000 萬張的「NBA 2K18」。它也從 WWE 摔角遊戲中獲得了可觀的收入。

Take-Two 首席執行長 Strauss Zelnick 在一份聲明中表示，2019 財年的開局尚未結束，第 1 季度的經營業績超出了我們的預期，而這一表現是由於在線俠盜獵車手和 NBA 2K18 的經常性消費支出優於預期，以及對俠盜獵車手 V 的需求持續強勁，目前已售罄近 1 億張。

Take-Two 第 1 季財報顯示：

營收 3.88 億美元。

數位銷售佔業務的 81% 份額，高於去年同期的 64%。

每股純益 EPS 為 0.62 美元。

已回購庫藏股 160 萬張，花 1.53 億美元。

由於 Take-Two 的巨作「Red Dead Redemption 2」將在今年秋季推出，該公司對此充滿信心，同時也期待今年發布的「NBA 2K19」系列。

Activision 今年較遜色？

另一方面，Activision 計劃在今年下半年發布「使命召喚：黑色行動 4」以及「魔獸世界」和「命運 2」。Activision 總裁 Collister Johnson 在收益後電話會議上表示，「預購很強勁」。

該公司預測 2018 年財年：

每股純益 EPS 為 2.58 美元，低於華爾街預測的 2.60 美元。

營收 74.8 億美元，低於預測的 75.2 億美元。

近期電玩競賽相當火熱，Activision 也希望其「守望聯盟」可以為獲利添增色彩，最近也與 ESPN 和迪士尼 XD (DIS-US) 簽署了一項直播報導的多年協議。

Activision 第 2 季財報顯示：

營收下滑 2.3% 至 13.9 億美元，高於分析師平均預期的 13.8 億美元。

每股純益 EPS 為 0.41 美元，高於分析師平均預期的每股 0.35 美元。

Wedbush Securities 分析師 Michael Pachter 表示，本季度預測下調主要是因為去年的「Destiny 2」過於成功，推動了去年同期的增長。他說，此款遊戲去年大致帶來了約 4.5 億美元的獲利。