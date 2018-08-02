君耀加持 國巨7月營收98億元 連五月創新高 後市持續樂觀

在併入君耀營收挹注下，國巨 (2327)7 月營收達 98.12 億元，月增 21.8%、年增 282.4%，已連續第 5 個月創下歷史新高紀錄。國巨至今已收購君耀 84.91% 股份，並自 7 月起併入財報。國巨合併君耀前，7 月營收 95.81 億元，月增 19%、年增 273.4%；累計 1-7 月營收，含君耀為 400.81 億元，年增 138.5%，合併君耀前累計營收則為 398.50 億元，年增 137.2%。國巨表示，客戶需求持續暢旺且仍供不應求，訂單能見度高達數季，目前接單與出貨比率(B/B Ratio) 近 3 倍，基本面表現良好，對前景仍是審慎樂觀。



國巨指出，近一年來因主要日系廠商調整產能，且其部分退出品對多數廠商有進入障礙，又中國環保法規限制趨嚴，上游材料供貨仍緊，機器設備交期長達 1-2 年，因此電阻電容總體產能擴產不易，但終端需求仍強勁，尤其在新興產業面對電阻電容需求動輒翻倍，因此供需仍非常緊張，將持續開出新產能，並開發新產品及新應用領域取得新技術，致力提高市佔率。



展望營運動能，國巨則提到，受惠於利基型車用電子及工規產品出貨比重提升、高階客戶需求強勁、利基型產品擴產效益顯現及高階智慧型手機拉貨暢旺，整體產品組合持續優化，營運將續創佳績。



此外，國巨也第四度公告庫藏股進度，再以 1.26 億元買進 160 張持股，平均每股買回價格為 787 元，目前總計已買回 1810 張，庫藏股執行率達 40.22%，占公司已發行股份總數比率則為 0.52%。國巨今日股價以跌停作收，收在 716.0 元，跌幅 9.94%，總量逾 1 萬 8000 張。