國巨7月營收98.12億元連5月創高 前景展望仍樂觀

國巨 (2327-TW) 今 (2) 日公佈 7 月自結合併營收 98.12 億元，月增 21.8%、年增 282.4%，單月營收連 5 個月創高；累計國巨 1-7 月合併營收 400.81 億元，年增 138.5%。國巨表示，目前訂單能見度高達數季，接單與出貨比率 (B/B Ratio) 近 3 倍 ，對前景仍審慎樂觀。

國巨指出，近一年來因主要日系廠商調整產能，且其部分退出品對多數廠商有進入障礙。且中國環保法規限制趨嚴，上游材料供貨仍緊、機器設備交期長達 1~2 年，因此電阻電容總體產能擴產不易。加上終端需求仍強勁，尤其在新興產業面對電阻電容需求動輒翻倍，因此供需仍非常緊張。

展望未來，國巨表示，目前訂單能見度高達數季，接單與出貨比率 (B/B Ratio) 近 3 倍。且隨利基型車用電子及工規產品出貨比重提升、高階客戶需求強勁、利基型產品擴產效益顯現及高階智慧型手機拉貨暢旺，整體產品組合將持續優化。

此外，國巨至今已收購 84.91% 君耀 - KY(6422-TW) 股份，已成就公開收購條件，君耀財報自 7 月起併入國巨財報。

合併君耀前國巨單月營收 95.81 億元，月增 19%、年增 273.4%。累計國巨合併君耀前 1-7 月合併營收 398.5 億元，年增率仍有 137.2%。