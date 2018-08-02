政府基金獲利了結 被動元件一片綠 國巨、華新科再重挫跌停

市場傳勞退基金從被動元件族群「下車」，受消息影響，今 (2) 日被動元件族群賣壓湧現，國巨 (2327-TW) 再度觸及跌停，跌破半年線，華新科 (2492-TW) 則是跌停鎖住，國巨股價自高點修正一個月以來，市值已蒸發逾 1500 億元，減少 3 成左右，華新科市值也縮水近 900 億元，其中國巨股價也從老三掉到老四。

根據消息指出，政府基金委託投信代操，上半年大買被動元件個股國巨、華新科大賺 250 億元，且 7 月持續獲利了結出場，消息一出也衝擊市場信心。

華新科今日開盤不到 1 小時就重挫跌停 308.5 元，國巨盤中跌幅也遭拖累逐步擴大，一度觸及跌停價 716 元，失守半年線，同族群表現一片慘綠，禾伸堂 (3026-TW) 也重挫逾 9%，跌破 200 元，最低來到 185 元；其餘個股如大毅 (2478-TW) 也一度亮燈鎖住，信昌電 (6173-TW)、奇力新 (2456-TW) 下挫逾 8%，連帶被動元件通路商日電貿 (3090-TW)、蜜望實 (8043-TW) 也受累，跌幅約 7-8%。

此外，雖外資維持被動元件供需緊俏情形可望延續至 2020 年的看法，但有電子廠業者指出，近期原材料價格雖然還是高，但供應方面有比上半年好一點，為市場走勢再添變數。

而國巨從上月 3 日攻上 1310 元高點後，一個月跌幅超過 45%，市值也減少約 1580 億元，較高點的 4594.17 億元蒸發 3 分之 1；華新科股價也從高點回落逾 2 成，市值亦縮水近 890 億元，減少近 4 成。