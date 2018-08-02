商億-KY明起公開申購 申購價每股115元 8/15掛牌上市

商億 - KY(8482) 初次上市案件 7,999 張競拍額度全部完售，總合格標單 968 筆，最低得標價格為 104.9 元，最高得標價格為 170.6 元。商億 - KY 將於 8 月 3 日至 7 日三天受理公開申購的申請，公開申購張數 3,500 張，申購價格為每股 115 元。將於 8 月 15 日正式上市掛牌。商億 - KY 2015-2017 年配發現金股息為 8.06 元、12.08 元和 6.99 元，股息配發率達 7 成。法人表示，商億 - KY 客製化比重過去三年以複合成長率 20% 成長，在新客戶加入和客製化比重逐年提高下，未來業績可望更下一城。此外，法人也看好，隨下半年新客戶加入和旺季效益顯現，商億 - KY 下半年營運將優於上半年，加上受惠人民幣匯率貶值，有機會全年獲利再拚一個股本。



商億 - KY 為今年第一個送件申請第一上市的案件，本次競拍得標總金額達 9.3 億元，法人得標率則達 13.34%。依商億 - KY 送件上市之文件顯示，其持股前十大股東總持股數達 98.44%，股權集中，扣除強制集保股數，實際流通在外股權有限。