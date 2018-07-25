商億-KY明日競拍底價100元 8/15掛牌上市

高端家具製造廠商億 - KY(8482-TW) 為配合初次上市前公開承銷，將於明 (26) 日起至 30 日止舉行競價拍賣，競拍底價 100 元，競拍總張數 8000 仟股，每筆標單最低投標數量為 1 仟股，以價高者優先得標，8 月 1 日上午 10 點開標，並於 8 月 15 日掛牌上市。

商億主要提供沙發、床、餐椅和擱腳等室內家具，2008 年開始切入北美客製化訂單的業務，與北美大型家具、家居知名品牌連鎖銷售商超過千家的通路據點合作，主要瞄準占全美人口僅 3-5% 的金字塔頂端族群，目前客製化家具每周均能出口近 50 個貨櫃。

商億說明，在接獲通路據點的訂單後，以自行建立的完整家具生產鏈，包括面料廠、沙發套廠、油漆廠、組裝廠和硬木家具廠等高達 90% 廠內自製的生產流程，控管品質、交期和成本，連同家具抵達美國後的物流配送，訂購者下單後 5-7 周家具即可運送到府，比美國在地的工廠還提早 2 周，是主要競爭優勢。

商億客製化業務占比至 2017 年達 56%，比起 2015 年高出 19 個百分點，毛利率也從 2015 年的 36.5% 大幅成長至 42.1%，連續三年每股純益 (EPS) 超過 10 元。

商億目前營收有 90% 來自北美地區，正持續開發新市場包括歐洲、澳洲和中國等，以澳洲單一市場來看，去年營收成長幅度高達 311%，展望後市，隨著在北美持續增加新客戶、北美以外的市場陸續起飛，而中國內需市場也有自有品牌業務開展，成長動能無虞。