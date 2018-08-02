佳世達今除息 醫療、智能事業群占營收比重拉至15% Q2可望優於Q1

佳世達 (2352) 於今 (2) 日除息，每股配發 1.35 元股息，除息參考價 21.95 元，其籌組產業大聯盟，搶攻六大智能應用領域效應浮現，第二季營收 380.67 億元，季增率 7%，年增約 16%，新台幣兌美元匯率貶值挹注，以及友通 (2397) 持股比重拉升到 55%，認列收益比重提升，第二季獲利可望優於第一季，今日早盤股價一度緩步墊高到 22.2 元。佳世達鎖定 DMS 產品優化、擴大醫療事業群、發展智能事業群等三大方向進行轉型，盼 2022 年之際，利潤率逾 3 成醫療事業群、智能事業群占營收過半，其併購動作不斷，去年併購友通、拍檔 (3097)、虹韻，持股比重分別拉升到 55%、68.2% 以及 51%，今年以 23 億元認購明泰(3380) 私募 1 億股，增資後握有 18.37% 股權。



目前醫療、智能兩個事業群占營收比重約 10%，今年目標比重提升到 15%，至於 DMS 製造仍以 Monitor、投影機為大宗，去年 Monitor 自有品牌及代工出貨量為 1960 萬台，為第二大代工廠、自有品牌居第八大，占營收比重近 7 成，投影機出貨量為 150 萬台，僅次 Epson。