佳世達瞄準半導體業 發表智慧自主移動機器人

佳世達 (2352) 瞄準半導體廠，打造智慧自主移動機器人(Mobile Robot；MR)，可取代原本大量人力取放的工作，尺寸較小以符合亞洲產線走道較窄的特性，遇障礙採緩降速、不急停等安全保障設計，為精密需求高的半導體客戶提供高效率、零失誤、安全可靠的自動化製程。董事長陳其宏表示，智慧製造是佳世達智能解決方案的重要場域之一，半導體廠的環境控制、安全保障等需求相當高，佳世達與歐洲自動化大廠 ABB 策略合作，並整合集團成員友通資訊的工業電腦，展現大聯盟的整合設計能力，滿足半導體客戶智慧工廠的需求。



佳世達與 ABB 聯手模擬半導體行業的應用打線接合 (Wire bonding) 製程，以佳世達的 AMR(Autonomous Mobile Robot)技術，搭配 ABB IRB 1200 六軸機器人，整合為 MR 自主移動機器人，提供高度生產彈性及效率的同時，透過精密控制可使 MR 緩降速而不急停，為精密的晶片接合提供高效率零失誤的自動化製程。



半導體封測業需要大量的人力將產品放置和取出自動機台，過往機器手臂只侷限於定點，若加上軌道會使成本高昂且維護不易，且亞洲半導體廠產線走道寬度有限，移動平台不能過大，佳世達 MR 不僅符合客戶走道寬度，並使用精密的機器視覺功能以精準完成客戶需求，可取代原本大量人力取放的工作，也減少環境揚塵的機率，符合半導體客戶無塵室的規範。



佳世達強調，其 MR 亦符合安全防護規範，考慮到「安全急停」措施會影響半導體客戶的產品，改為利用全方位的智慧感測器與高規格的安全機制，以預先偵測 7 公尺外的物件移動，在需要暫停時採用「緩降速、不急停」的安全防護機制，不僅保障人員安全也保障半導體客戶的產品安全，使移動機器人在產線上既安全又可靠。



此外，更具有精準的無軌導引和全向移動能力，客戶不需更動原本的產線，即可準確抵達目的地；機器手臂與移動平台已完美整合，不需分開控制，配合客戶工廠無線傳輸系統，由中央控制中心操控，實現工業物聯網的智慧工廠解決方案。