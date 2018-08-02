受IFRS 9影響 京城銀前7月純益年減14.6% 下周法說聚焦二大議題

京城銀 (2809-TW) 今 (2) 日公告 7 月自結稅後純益 4.57 億元 4.57 億元，年減 3.4%，累計前 7 月合併稅後純益 27.95 億元，年減 14.6%，累計每股稅後純益 (EPS) 2.44 元。京城銀行表示，該行 7 月獲利已回復至正常水準，但是累計獲利衰退「雙位數」，主要是受新會計公報 IFRS 9 影響。京城銀下周將召開法說會，預期將聚焦債券投資規劃與金金併 2 大議題。

京城銀表示，手續費收入、利息收益及投資收益在 7 月皆較上月成長，主要受惠企業放款業務增加，全行放款規模持續成長，提供手續費收入、利息收益長期穩定成長動能。

京城銀表示，全力發展放款業務之餘，京城銀也持續精進資產品質，截至今年 7 月底，逾期放款比率達 0.02%、逾期放款覆蓋率 6692.11%、全體放款覆蓋率 1.50%，都優於市場平均，以期完善全行財務體質，並在收益與風險控管間取得良好平衡。

不過，京城銀累計 1-7 月稅後純益 27.95 億元，較去年同期年減 14.6%，京城銀表示，主要是因為今年起開始適用新會計公報 IFRS 9，單月獲利表現將隨投資收益評價而呈現較大波動，6 月稅後純益 4.21 億元，年減 28%，衰退幅度較大，導致前 7 月獲利縮水。

今年第一季，京城銀行員平均年化獲利達 609.16 萬元，長期穩居商業銀行最高。

京城銀為進一步滿足客戶需求，積極進行服務升級，目前已陸續汰換舊版銀行 APP，推出全新支援指紋登入機制行動銀行 APP、帳戶綁定 LINE 即時推播服務等，同時升級網路交易系統憑證，並且定期針對內部資訊安全管理及客戶個人資料保護，進行稽核與機制強化。

京城銀將於下周四 (8/9) 召開法說會，隨著美國升息，京城銀下半年的債券投資計畫預期將成焦點；此外，金管會祭出金金併，京城銀過去多被視為「被併購者」角色，但金管會主委日前證實京城銀擬併購安泰銀 (2849-TW)，京城銀搖身一變變成併購者，併購規劃與進度為何也是必備受矚目。