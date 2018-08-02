佳世達轉型衝刺智能商機 外資連13買填息走勢卻受挫

佳世達 (2352-TW) 近幾年來透過併購及策略聯盟積極轉型，衝刺智能商機，跨足智慧製造、醫療、交通等解決方案市場，智慧自主移動機器人切入半導體市場，已開始供貨給封測廠，在除息前，外資連續買超 13 天，合計買超 20434 張，可惜今 (2) 日除息走勢不順，盤中陷入貼息。

佳世達第 2 季營收 380.67 億元，季增 7%，年增 16%，法人看好第 2 季獲利可望較首季優；累計上半年營收 737.23 億元，年增 14.15%，主要受惠轉型效益顯現。

佳世達今年三大事業營運穩定成長，其中新事業成長大，預估第 2 季 IPC 解決方案表現將優於首季，貢獻超過醫療，今年醫療營收預估年增 2 成，全年營收將較去年成長，但獲利表現受原物料、匯率及美中貿易戰等變數影響。

佳世達積極轉型衝刺智能商機，今年陸續展現成果，在智慧製造上攜手全球四大機器人大廠 ABB 推出智慧自主移動機器人，鎖定半導體產業，今年已經供貨給封測大廠。

董事長陳其宏強調，智慧製造是佳世達智能解決方案重要場域之一，半導體廠的環境控制、安全保障等需求相當高，與 ABB 策略合作，再整合友通 (2397-TW) 的工業電腦，可以滿足半導體客戶智慧工廠的需求。

佳世達今日除息，每股配發 1.35 元現金股利，為 2004 年來 14 年的新高，除息參考價除息參考價 21.95 元，統計昨日三大法人同步買超 11618 張，其中外資買超 4566，連續 13 天買超，自營商買超 7001 張，早盤以 22 元開出，一度拉升至 22.2 元朝填息邁進，但受大盤下挫影響，盤中翻黑陷入貼息。