好業績不敵市場雜音多 被動元件族群股價全數重挫

被動元件供需持續吃緊，價格也持續上揚，帶動華新科 (2492)、禾伸堂(3026)、信昌電(6173) 等被動元件大廠第二季獲利大躍進，皆賺贏去年全年。然雖有獲利表現撐腰，但被動元件市場雜音多，股價也應聲向下修正，今日被動元件族群股價全數翻黑，國巨 (2327)、華新科兩大龍頭更一度跌停。三大法人近三個交易日大賣國巨逾 5000 張，國巨今開盤股價即一路下挫，賣壓沈重，最低來到跌停價 716.0 元；而華新科近三個交易日更被大賣逾 6000 張，今日開盤股價也重挫，早盤即打入跌停價 308.5 元，跌幅逾 9.9%。包含禾伸堂、信昌電、達方(8163)、奇力新(2456) 今日股價皆重挫逾 8%。



然下半年被動元件供需持續緊縮，台灣被動元件大廠也紛紛擴產因應需求，下半年業績不看淡。法人指出，由於日系供應商如 Murata、TDK、Taiyo Yuden 等，持續減少標準型 MLCC 供應，預計近兩年標準型 MLCC 供給仍持續吃緊。此外，法人也提到，中國被動元件大廠風華高科，上月 30 日宣布晶片電阻單價調漲，其中，0402J 型號調漲 42.28%、0603J 型號漲幅更達 72%，預計台廠被動元件漲聲也將持續響起。



展望 2019 年，法人認為，雖目前台廠尚未公布詳細擴廠計畫，但以設備約 14-18 個月的交期而言，新增產能有限，然日廠持續降低標準型 MLCC 供給，預計 2019 年標準型產品將再減少約 1500-2000 億顆，研判近期供不應求狀況依舊難解。