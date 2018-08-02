聯準會如期未升息 重申漸進行動 經濟評估措辭引關注

如市場預期，聯準會會議決定保持利率不變。出乎部分分析人士預料的是，聯儲罕見地用「強勁」表達對美國經濟形勢的看好，凸顯今年將繼續升息的立場。

美東時間 8 月 1 日本周三，聯準會貨幣政策委員會 FOMC 會後宣布，FOMC 委員投票一致同意，將聯邦基金目標利率區間保持在 1.75%-2% 不變，符合市場預期。今年聯準會已分別於 3 月和 6 月各升息 25 個基點。

此次會議不更新經濟和利率預期，會後並無聯儲主席新聞發布會。會後公布的聲明中，聯準會重申了上次會議、6 月會議聲明中對升息節奏的預期：

預計進一步循序漸進升息將與經濟活動持續擴張、就業市場環境強勁、通膨接近聯儲對稱性 2% 的中期通膨目標一致。

此次聯儲聲明五次提到「強勁」（strong）一詞，除了上述形容就業市場強勁外，聯儲聲明還評價美國「經濟活動以強勁速度上升」，刪掉了 6 月會議聲明中的「穩健」增長說辭。這被視為聯準會更為看好美國經濟。

另外，聯儲聲明稱，近幾個月平均就業增長「強勁」，失業率保持低位。家庭支出和企業固定資產投資「強勁」增長。聯儲還重申，經濟前景面臨的風險大體均衡。

聯準會表示，貨幣政策立場仍然寬鬆，因此支持「強勁」的就業市場環境以及通膨率持續向 2% 回升。聯儲將根據當前和未來經濟環境評估升息時機和幅度，評估將考慮到就業市場環境、通膨壓力指標、通膨預期、金融數據和國際形勢變化。

聯準會決議公布後，美股震盪，道指跌幅先是一度擴大到 120 點，而後迅速反彈，跌幅收窄到 70 點左右。

美元指數幾乎抹平日內漲幅，跌破 94.60。

現貨黃金短線回漲、跌幅收窄，逼近 1222 美元 / 盎司，日內跌幅收窄到 0.2% 左右。

10 年期美債價格回落、殖利率跌至 2.290% 左右，殖利率漲幅一度收窄到不足 3 個基點。

聯儲罕見評價經濟「強勁」 聯準會不會受川普偏好低利率影響

三菱日聯證券駐紐約美國利率策略師 John Herrmann 評論稱，和過去九年一樣，聯準會持樂觀態度。不同尋常的是，聯儲會說經濟活動以「強勁」速度增長，這是聯儲鮮有使用的詞彙，顯然這是一個鷹派詞彙。

Herrmann 認為，聯儲的前瞻指引依然顯示會循序漸進達到中性利率。今年 9 月和 12 月顯然會升息。Northern Trust 財富管理的首席投資官 Katie Nixon 則是認為，這次聯儲的聲明等於毫無特色，只是稍微改了下對增長和通膨的說辭，沒有什麼真正意義上的變化。Nixon 也預計 9 月很可能升息。

財富管理公司 Baird 的投資策略師 Willie Delwiche 等分析人士也認為，此次聯儲聲明和 6 月聲明沒有什麼明顯不同，和上月聯儲主席鮑威爾在國會的表態一致。另外 Nixon 指出，FOMC 和聯準會主席鮑威爾都未必會受川普影響。

約兩周前，川普接受媒體採訪時說，他沒有為聯準會升息「激動」（thrilled），每次經濟走強聯儲就要再次升息。他擔心升息的時機可能不好，在日歐央行都保持貨幣寬鬆時，升息可能會讓美國處於「劣勢」（disadvantage）。他說，歐洲在搞貨幣寬鬆，歐元在下跌。美元在上漲，這讓我們處於劣勢。他承認自己的言論罕見，但並不在乎別人怎麼看。

華爾街日報報導此後稱，川普是表示，希望聯準會停止升息。

過去 25 年間，克林頓、小布希、歐巴馬執政的美國聯邦政府基本都沒有公開質疑過聯準會的貨幣政策，力求保證聯準會獨立性。川普周四的舉動打破了歷史傳統。

文章提到，此後多個聯準會前高官和市場人士相繼發聲，雖然大部分人都譴責川普不走尋常路的舉動，但基本沒有人相信川普會真的出手干預貨幣決策。

更有甚者，川普的評論還令聯準會今年內升息的機率進一步上升。

數字投資管理機構 Werthstein Institute 的主席 Giles Keating 就認為，聯準會別無選擇，只能無視川普對其貨幣政策的批評而堅持升息，以此向市場證明自己的獨立性。

今年 6 月公布的聯儲最新利率預測顯示，多數聯儲官員都預計今年將合計升息四次。上月聯儲主席鮑威爾分別在接受採訪和國會作證時重申了循序漸進升息的立場。從無論哪個方面看，聯準會都展示其正處於年內四次升息的道路。市場也預期四次升息是較大機率的結果。

川普評論聯準會升息當天，本周四芝加哥商業交易所（CME）的「聯準會觀察工具」顯示，目前美國聯邦基金期貨交易市場預計，今年 9 月聯儲升息至少 25 個基點的機率超過 91%，一周前略高於 90%。

若以每次升息 25 個基點估算，截至 12 月末，至少合計升息四次的機率超過 70%，一周前預計機率不到 66%。