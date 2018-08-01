人民幣兌美元4個月跌8% ING：年底恐「貶破7」

今年 4 月至 7 月底，人民幣兌美元累計下跌約 8%；荷蘭國際集團 (ING) 經濟學家 Iris Pang 認為，若美中貿易戰加劇，人民幣兌美元恐於年底「貶破 7」。

台北時間週三 (1 日) 晚間 9 點 35 分，CNBC 數據顯示，美元兌人民幣上揚 0.03%，至 6.8061 。

美元兌人民幣上揚。(圖：翻攝自 CNBC)

4 月至 7 月底，人民幣兌美元累計下跌約 8%，創史上最大 4 個月跌幅；7 月單月，人民幣兌美元下跌約 2.94%。

根據路透社報導，Iris Pang 指出，貿易戰緊張情勢升級，將使中國淨出口萎縮，人民幣兌美元勢必貶值。

Pang 預估，2018 年底，人民幣兌美元恐「貶破 7」，等於較週三水平，再貶 2.5% 左右。

美國自 7 月 6 日起，對價值 340 億美元的中國進口商品，加徵關稅，且將另對 160 億美元商品課稅，其審議期結束時間為 8 月 1 日。

美國總統川普威脅，除上述 500 億美元中國商品外，他還打算「加碼」，額外對 2000 億美元中國商品加徵 10% 關稅。

外媒報導稱，川普打算把原定 10% 的稅率，提高至 25%；外界憂心，此舉恐使美中貿易爭端再度升溫。

在此同時，也傳出美中雙方，正嘗試重啟貿易協商，以避免爆發全面貿易戰的消息。

據悉，美國財政部長梅努欽正與中國副總理劉鶴，私下進行溝通，尋求重啟貿易協商的可能。