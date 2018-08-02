〈分析〉警鐘響不停 主力開始倒貨 專家：減少大型科技股曝險

科技股近日的崩跌讓一位分析師再次呼籲投資者減少對科技股的曝險。

RBC Capital Markets 美股策略部門主管 Lori Calvasina 週三報告指出，「大型科技股突然開始走跌，也落後 S&P 500，因為一些對沖基金和大型成長基金持有的最熱門科技股 Q2 財報令人失望。」她重申 4 月時的說法，認為投資者應減持美國大型科技股。

近日科技股最大崩跌來自臉書，由於第二季獲利遜於預期，股價重挫 20%，過後 3 個交易日， S&P 500 科技股急遽下跌 5.5%，讓投資者開始質疑科技股是否還能引領美股牛市。

S&P 500 今年 2 月下跌超過 10% 時，便因科技股拋售潮領跌，3 月下旬和 4 月也都出現拋售，係在臉書與劍橋分析公司濫用用戶個資的醜聞案後出現拋售。

但過去幾個月，儘管分析師屢屢警告科技股估值飆升、交易擁擠等等，但科技股仍一再回彈並創下新高點，但同時廣泛市場的交易卻持續低於 1 月觸及的紀錄高點。

週三靠著蘋果支撐，科技股上漲 0.8%，今年迄今科技股漲幅 13%，是廣泛市場漲幅的 2 倍。

Calvasina 仍主張，自 4 月降級以來，「對抗科技股的力量持續建立起來。」她認為科技股交易仍極度擁擠，但已有跡象顯示機構投資者和基金管理人已經開始拋售。

Calvasina 報告提到，「我們的 6 月份投資者調查結果揭露，越來越多機構投資者出售科技股和 FANG 股，而非買進。」

無論是絕對還相對來說，科技股都相當昂貴。科技股的本益比 (P/E) 和企業價值倍數 (EV/Ebitda) 都已達網路泡沫化以來最高水準。

S&P 500 科技股前瞻估值，或 12 個月遠期收益的倍數，目前為 18.7 倍，但廣泛 S&P 500 指數只有 16.6 倍。Calvasina 指出，以歷史角度來說，在科技股估值在相對基礎上超過廣泛市場時，科技股會在 12 個月過後表現遜於大盤。

相對估值很重要的原因是，在 2008 年金融危機之後，較低倍數支撐該產業大部分的大幅牛市，一如下表，當相較估值達頂峰且轉向時，後續收益就會下降。

她指出，從 ETF 的流動也可以佐證科技股未來恐表現遜於大盤。

Calvasina 表示，「流入科技股的 ETF 似乎在今年第一季已經達到頂峰，第二季的流入量相較黯淡許多，這告訴我們，科技股交易重要的一股支撐力正開始流逝。」

根據她的說法，科技業的獲利雖然持續表現健康且總體來說優於預期，但其節奏和上修的速度卻逐漸放慢。

確實過去幾件令人失望的消息，如臉書和 Netflix (NFLX-US)，都讓科技股過去幾個交易日沒那麼順風順水。

根據 FactSet，S&P 500 科技股今年獲利成長預計上升 17%，明年約莫 11%。

最後，以宏觀角度來看，極度仰賴海外營收的科技股也面臨美元走強帶來的潛在逆風，且比其他 S&P 500 更受創。

自開年以來，ICE 美元指數上升了 2.6% 至約莫 94 的水準，倘若 Fed 今年稍晚繼續升息，美元還會持續走強。

「美元走強將讓科技業更有可能下調獲利預期，今年下半年就可能受到衝擊，因為屆時以年率基礎計算，美元將會更強。」