人民幣兌美元年底可望升至6.6 大摩：若貿易戰加劇恐再承壓

根據摩根士丹利預估，由於美元可能在第 4 季由強轉弱，屆時人民幣兌美元可望回升，有機會來到 6.6；但若中美貿易戰加劇，人民幣匯率恐進一步承壓。

台北時間週三 (1 日) 晚間 9 點 03 分，CNBC 數據顯示，美元兌人民幣下跌 0.06%，至 6.7994。

美元兌人民幣下跌 0.06%。(圖：翻攝自 CNBC)

今年 4 月至 7 月，人民幣兌美元累計下跌約 8%，創史上最大 4 個月跌幅；7 月單月，人民幣兌美元下跌約 2.94%。

根據路透社報導，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，近期人民幣走勢，源自市場預期，所引發的貶值。

邢自強認為，人民幣將逐步回歸先前的匯率框架，兌一籃子貨幣持穩；至於美元，則須觀察美元指數 (DXY) 表現。

邢自強稱，若中美貿易戰升級，例如美國對中國商品加徵關稅規模增至 5000 億美元，人民幣匯率恐進一步承壓。

美國自 7 月 6 日起，對價值 340 億美元的中國進口商品，加徵關稅，且將另對 160 億美元商品課稅，其審議期結束時間為 8 月 1 日。

美國總統川普威脅，除上述 500 億美元中國商品外，他還打算「加碼」，額外對 2000 億美元中國商品加徵 10% 關稅。

據外媒報導，川普打算把原定 10% 的稅率，提高至 25%；外界憂心，此舉恐使美中貿易爭端再度升溫。