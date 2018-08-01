【華冠投顧】震盪時留意好股，1773勝一、2349錸德、3xxx XX

華冠投顧 謝宗霖 分析師

震盪時留意好股，1773 勝一、2349 錸德、3xxx XX

美股上漲，台股跟進，從這幾日的期權來看，不論是 P/C Ratios 比或是外資的多單未平倉留倉，都顯示偏多的這一方，加上川普近期沒怎麼亂說話，我們看到什麼作什麼，一樣維持原看法，萬一整理盤，個股表現為主。

指數的部分不多談，我們一樣把趨勢對，後續有望能走漲的標地，先例入口袋名單，似機而動。

昨日提到了 1773 勝一，不管是蘋果的新機零組件拉貨，或是台積電七奈米的相關供應題材，他都能沾上邊，是具有雙題材的標地，今日台積電上漲，創意大漲，自然他也不會寂寞，股價也創了新高；2349 錸德是老朋友了，午後轉強又站上攻擊發起線，留意七月營收公布後是否表態即可；3034 聯詠漲了快 20 塊，今日小壓回，多方走勢沒有破壞，一樣能持續追蹤；今日我們進了新貨，表現也不錯，八月第一天，就有好的開始。

法人開始要出明年的產業報告，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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