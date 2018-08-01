【華冠投顧】大盤驚驚漲反壓在哪裡?

華冠投顧 范振鴻 分析師

#族群追蹤

今天強勢族群是 PCB 族群，雖無漲停的標的，但整體漲勢算整齊，昨天漲停的 3645 達邁、3321 同泰有提醒過反壓，除了昨天分享過的兩檔軟板 3144 新揚科與 4958 臻鼎 - KY 外，銅箔基板的 6274 台燿型態最佳，另外今天大漲的 2383 台光電則要留意前波起跌反壓以近，不建議追價，另外就是軟板的 8039 台虹也有半年的底部機會可以留意後續發展。

而最近常分析的蘋概股，也是週報標的的 2474 可成今天帶量突破近期高點，推薦給大家持續追蹤後續發展。

#盤勢分析

台股自突破 10886 後驚驚漲了近兩週，終於也來到了六月小型頭部 11100 反壓，畢竟這兩週是量縮漲上來的，從技術分析觀點來看，這邊只能補量硬過，不然就是要先量縮持續消耗賣壓，再攻高才會比較有機會，而從指標來看，KD 在 80 之上也兩週左右了，接下來最有利的狀況就是修正指標但是指數小跌，等重新黃金交叉向上時，又會是一波多頭攻擊機會。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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