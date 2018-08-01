【華冠投顧】加權指數續升高、IC設計量價揚

鍾騏遠 分析師

◆一分鐘盤勢掃描：

#熱門股追蹤

2327 國 巨：繼昨天帶量下跌之後

今天守住低點不破，量能也突破均量

後續將沿半年線和季線之間震盪

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2454 聯發科：今股價跳空帶量向上

出現島狀反轉的線型，若能重回月線

後續有機會帶量補完 7/5 向下缺口

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3504 揚明光：短線漲多之後引發賣壓

觀察賣單已過昨天的做價量能

後續觀察 10 日線是否出現支撐即可

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5483 中美晶：個股今天進一步回法年線

量能突破兩個月的平均值，因半年線下彎

後續將退守年線支撐，沿年線操作即可

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3227 原 相：

股價在低檔出現帶量買盤，因半年線下彎

今出現出現上影線，代表半年線反壓仍在

若明天量縮，將會在半年線之下整理。

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# 台股盤勢分析：

大盤今天再出現新高點，唯量能縮減

美股在財報周之後，股價進入修正

台股近期即將公佈月報營收

屆時個股差異性將會拉大、震盪也會加劇

由於被動元件族群轉弱、矽晶圓今也落水

漲價題材到此為止，短時間仍需要時間整理

預期第四季之後，族群才有機會表現

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目前市場上反對貿易戰的聲浪愈來愈大

加上近期川普並未有更多的強勢發言

後續如果中美貿易衝突可以減緩

全球股市將會重回基本面

另外，雖然本周逢聯準會召開會議

因事先已表明不升息、亦沒有前瞻指引

市場仍會觀察 QT 終止的時間

短線而言，台股仍舊保守以對

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。