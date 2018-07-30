圖解搜狐二季報：廣告、遊戲業務萎縮 連續三個季度營業虧損

7 月 30 日周一，搜狐發布 2018 財年第二季財報。財報數據顯示，受到廣告和遊戲業務萎縮的拖累，搜狐連續三個季度營業虧損。

財報數據顯示，報告期內：

搜狐第二季總營收為 4.86 億美元，年增率增長 5%，環比增長 7%；低於彭博分析師預測的 5.06 億美元。

網上品牌廣告宣傳業務營收為 6200 萬美元，年增率下降 29%，環比增長 9%；

付費搜尋業務營收為 2.7 億美元，年增率增長 45%，環比增長 23%；

網路遊戲業務營收 9400 萬美元，年增率下降 23%，環比下降 11%。

財報發布後，搜狐股價盤前一度大跌 10%，年初至今，搜狐股價已跌去近三成。

數據來源：公司公告，見智整理

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GAAP 下，營業成本為 2.44 億美元，年增率增加 10%，環比增加 8%；非 GAAP 準則下，營業成本為 2.43 億美元，年增率增咋 16%，環比增加 7%。成本年增率增加主要是因為市場營銷費用的增加，以及搜狗開發成本的增加；成本環比增長主要是由於市場營銷費用的增長。

第二季，GAAP 準則下，搜狐營業虧損為 3200 萬美元，去年同期為 4000 萬美元，上季度為 3100 萬美元。非 GAAP 準則下，營業虧損為 3100 萬美元，去年同期為 2700 萬美元，上季度為 3400 萬美元。

搜狐最新的報告稱，凈利潤方面，GAAP 準則下，第二季搜狐凈虧損 1500 萬美元，去年同期凈虧損 4800 萬美元，上季度虧損 8700 萬美元。

對第第三季的預期，搜狐在財報中指出，總營收將在 4.45 億至 4.7 億美元之間；廣告收入將在 6000 萬至 6500 萬美元之間；來自搜狗的營收將在 2.75 至 2.85 億美元之間；網路遊戲營收將在 8000 萬至 9000 萬美元之間。搜狐預計，下季度搜狐非 GAAP 下虧損規模將在 4400 萬至 5400 萬美元之間。

搜狐 CEO 張朝陽稱：

第二季的財務表現比較複雜。一方面，由於網上品牌廣告宣傳業務遇到阻力，營收出現環比略微下滑的情況，但是另一方面凈利潤情況卻表現較好。

據華爾街日報的數據，目前覆蓋搜狐的九家機構中，有三家給出的評級是「買入」，五家的評級是「持有」，還有一家是「賣出」。

機構給出的目標價中，最高的達 64 美元，最低的為 33 美元，中位數是 39 美元，平均值為 45.14 美元。