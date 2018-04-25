搜狐第一季度營收年成長22% 表現優於預期

外電報導指出，中國入口網站營運商搜狐 (Sohu.com Inc) 發布第一季財報，結果當季營收呈現增長局面，表現優於市場預期。搜狐發佈了該公司截至 2018 年 3 月 31 日的第一季度未經審計的財報。財報顯示，搜狐第一季度營收為 4.55 億美元，較去年同期增長 22%，表現優於市場分析師預期的 4.253 億美元。



以 Non-GAAP 計算，歸屬搜狐的淨虧損為 9,000 萬美元，經調整後的每股淨虧損為 2.50 美元，虧損金額高於市場分析師預期的 2.16 美元。搜狐去年同期 Non-GAAP 淨虧損為 4,300 萬美元。



財報顯示，第一季品牌廣告收入為 5,600 萬美元，較 2017 年同期下降 31%，較上一季度下降 22%；當季搜索及搜索相關廣告業務收入為 2.20 億美元，較 2017 年同期增長 55%，較上一季度下降 11%；線上遊戲收入為 1.05 億美元，較 2017 年同期增長 24%，較上一季度下降 4%。



搜狐公司董事長兼首席執行長張朝陽表示，搜狐在 2018 年第一季度平穩開局。受良好的搜索和遊戲業務表現提振，當季收入高於之前的預期。



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