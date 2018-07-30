南韓將投資13.4億美元以強化半導體實力

南韓工業部長白雲揆 (Paik Un-gyu) 於週一 (30 日) 參訪了三星 (005930-KR) 和 SK 海力士 (000660-KR) 的主要半導體生產線，並誓言將在未來 10 年內投資 1.5 兆韓元 (13.4 億美元) 來強化南韓半導體的競爭力。

「為了讓韓國持續作為世界頂級半導體巨頭國，我們將以三個戰略為中心支持晶片產業的發展，」白雲揆於參訪時表示。

晶片市場是韓國工業的重要支柱，作為亞洲第四大經濟體，半導體晶片約佔韓國出口的 20%。

三星是全球最大的記憶體晶片製造商，在 DRAM 和 NAND 方面排名第一，而 SK 海力士則在 DRAM 和 NAND 分別排名亞軍和第五名。白雲揆表示，韓國的製造商在 DRAM 和 NAND 行業擁有超強的競爭力，但已達到極限，需要開發新的材料和設備。

南韓工業部表示，將與科學和信息通信技術部門合作，對南韓半導體產業進行必要的投資。政府投資的 13.4 億美元將用於開發新的半導體材料和器件，全力促使該國成為全球半導體樞紐。三項重點將是開發記憶體晶片、協調 IC 設計廠與晶圓廠的互利共生，並吸引全球半導體材料和設備製造商在韓國建立生產中心。

近期中國的「中國製造 2025」計劃的首要任務就是要發展半導體技術，且中國政府已經在半導體產業投入數十億美元。此舉引發了南韓的擔憂。此外，中國企業也積極在韓國尋找人才以獲取技術知識。

「公司的大規模投資是振興國民經濟和創造就業機會的最佳方式。」白雲揆部長回應 SK 海力士在首爾東南部利川市建立新生產線計劃時表示。SK 海力士日前表示，預計到 2020 年將投資 3.5 兆韓元設廠。