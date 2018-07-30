智慧手機產業春天在5G OPPO明年中推手機

台灣手機市場銷量冷颼颼，6 月整體銷量僅 45 萬支，但近期中國品牌手機卻是大舉登台，OPPO 有史以來最貴的手機 Find X 今 (30) 日在台亮相，台灣市場總經理何濤安指出，並未預設目標，這款新機代表的是在高端旗艦機上有更多的成長；他同時強調，未來 5G 的布局將是最核心的方向，明年中 5G 手機將推出商用。

何濤安認為，499 資費案所造成的影響，其實是整個 4G 產業發展的必經過程，以 4G 剛推出時來看，電信商是主推 1399 資費，現在 4G 已發展到這個階段，更樂觀的看是 4G 接近尾聲，冬天來了後面是春天，產業才有機會。

他強調，手機產業的春天在 5G，未來將會有更多的布局，499 確實有一些的影響，但手機還是要回歸到產品，才是最核心的競爭力，在這個時候推出旗艦級的 Find X，就是看好在產品上的差異化，台灣市場將引進所有 Find X 系列產品，只要有有好產品就會被用戶喜歡。

何濤安說，Find X 對品牌最大幫助是在高端旗艦有更多的成長，這也是未來的發展方向，至於銷量則是取決於用戶，只要具有很強的競爭力，相信用戶會喜歡。

OPPO 亞太區產品戰略經理劉杰峰表示，已積極布局 5G 積極，預計 2019 年中，成為推出 5G 手機，目標是首批 5G 手機的品牌；至於台灣推出的時間，同樣是以台灣首批 5G 手機為目標，目前已跟電信商溝通中。