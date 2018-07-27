世足賽拉動 上半年全球電視出貨年增7.3% Q3出貨估年增3-4%

世界盃備貨拉動今年上半年全球電視出貨量，群智諮詢調查資料顯示，上半年全球平板電視出貨量為 1 億 641 萬台，年增 7.3%，第 3 季度進入促銷季備貨期，加上面板價格上升趨勢，通路商積極下單，預估全球出貨年增 3-4%，群智諮詢提醒，因對終端實際銷售恢復程度及庫存去化程度仍保有疑慮，第 4 季恐面臨一定的庫存風險。

群智諮詢指出，較低的面板價格讓上半年電視成本較去年同期低，加上去年同期出貨基數低，上半年全球電視出貨規模較去年成長；統計上半年全球電視品牌出貨，三星電子上半年出貨量 1832 萬台，奪下冠軍，年減 1.5%，三星從去年開始，經營策略轉變為從量到利為主，積極推進 65 吋、75 吋、82 吋等超大尺寸產品，雖然上半年出貨數量下降，但出貨面積年增 5.5%。

LGE 上半年出貨量 1309 萬台，年增 6.3%，其中 OLED TV 出貨量為 73 萬台，OLED TV 內部占比為 5.5%；群智諮詢表示，LGE 近兩年銷售策略可總結為為兩個方面，首先以布局 OLED TV 提升品牌形象，預計今年 OLED TV 銷售量有望達 170 萬台； 其次，積極深化與 BOE 等面板廠商合作，分散供應鏈，降低成本，追求利潤的最大化，據 LGE 財報公佈，今年第 1 季 Home Entertainment(主要業務為 TV) 營業利潤率達 14%。

TCL 上半年出貨量 1265 萬台，年增 34.1%，TCL 近兩年在全球 TV 市場增長速度非常快，主要是在中國和美國市場積極推動 65 吋及 55 吋等大尺寸產品，另外在東南亞及其他新興國家積極銷售 32 吋及 43 吋等中小尺寸產品。其代工業務由於小米及其他海外管道客戶訂單穩定增長，今年上半年出貨量 526 萬台，內部比重高達 40% 以上。

海信上半年出貨量 701 萬台，年增 10.1%，海信今年在採購和銷售方面非常積極，今年 2 月開始積極增加採購量，同時積極促銷；上半年出貨由於世界盃和 618 促銷成長，但是，目前品牌庫存較高；第 3 季度面板價格上漲，海信低價庫存，有望衝刺銷量，第 3 季庫存消化與否將影響第 4 季經營狀況。

夏普上半年出貨量 466 萬台，年增 26.7%，中國市場價格戰帶來其銷售壓力陡增，銷售量同比有所下降，但是在東南亞和歐洲地區的增長帶動其增長。

小米上半年出貨量為 316 萬台，年增 400% 以上，成為市場上增幅最大的品牌，其中中國市場出貨 260 萬台，印度市場出貨 56 萬台；小米在近兩年積極擴張線下管道，推出高性價比產品，品牌影響力穩步提升。小米電視銷售量較高的尺寸為中小尺寸，32 吋和 43 吋占其內部占比 50% 以上，主要是與主流品牌避開競爭，成功擴張市場。