晶片製造業超級週期近尾聲？三星、SK海力士財報成焦點

記憶體晶片市場逐漸出現供應增長大於需求增長情況，造成 NAND flash 記憶體價格下跌，市場擔憂晶片製造業的超級週期將步入尾聲，全球最大的晶片製造商三星電子與 SK 海力士將於近期發布財報，其生產計畫和前景皆是關注焦點。



全球記憶晶片市場從 2016 年年底開始蓬勃，目前規模達 1210 億美元，獲利在過去兩年不斷飆升，毛利率也達至 70% 以上，主要受益於產業對生產的規範。

但該產業轉向新型 3D NAND Flash 堆疊技術，製造成本比 2D NAND 晶片更便宜，而今年新型晶片的產量增長速度大於需求，迫使一些規模較小的業者必須降低價格以維持市占率。

比起 2017 年的價格高峰，NAND Flash 記憶體晶片今年的平均價格近乎砍半，市場對價格進一步下滑的擔憂，使 SK 海力士 (000660-KR) 股價在週一重挫 7%，今 (25 日) 持續下跌近 4%。

SK 海力士近 5 日股價走勢

DRAM 的價格今年上漲超過 20%，但中國開始對三星電子等公司進行價格操縱調查，以及北京當局鼓勵本土晶片製造產業，期望降低對外國供應依賴之下，DRAM 的價格正在失去動能。

HI Investment & Securities 的分析師 Song Myung-sup 指出，儘管目前中國的記憶體晶片產能仍不高，但隨著生產良率的改善，產能有望在明年下半年開始提升，屆時將會影響半導體市場。

Gartner 的分析師 Andrew Norwood 認為，中國廠商進入市場，可能是三星電子大幅積極提升產能的因素之一，而在 2020 年與 2021 年，該行業的利潤可能會大幅減低。

儘管記憶體明年供過於求的情況為產業一大隱憂，但以今年來看，記憶體市場的利潤還是相當可觀，三星電子即將在 31 日公布財報，預期晶片銷售的獲利將創下 12.5 兆韓元 (110 億美元) 的紀錄，年增長 50%。

SK 海力士將在 26 日公布第 2 季財報，預計營業利潤將達 5.5 兆韓元，營收則為 10.2 兆韓元，年增長分別為 79% 與 52%。