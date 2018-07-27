SK海力士宣布16億美元庫藏股計畫 新廠建設同步進行

韓國晶片製造商 SK 海力士 (000660-KR) 今年第 2 季財報表現亮眼，在 DRAM 強勁銷售帶動下，營收與利潤皆創新高。該公司 27 日加碼宣布，將執行 16 億美元庫藏股回購計畫，並斥資 31 億美元在南韓建設半導體廠房。

SK 海力士為全球第 2 大的 DRAM 記憶體晶片製造廠，該公司在第 2 季財報中表示，「第 2 季市場需求維持強勁，DRAM 和 NAND Flash 記憶體的出貨量大幅增加。」

SK 海力士第 2 季淨利年增 75% 至 4.3 兆韓元 (38 億美元)，營業利潤為 5.6 兆韓元，年增率高達 83%。該公司預測，今年下半年需求將持續攀升，因美國和中國持續大幅投資數據中心的發展。

全球記憶晶片市場從 2016 年年底開始蓬勃，目前規模達 1210 億美元，獲利在過去兩年不斷飆升，毛利率也達至 70% 以上，主要受益於產業對生產的規範。

SK 海力士表示，在南韓的新工廠，預計 2020 年 10 月將落成，但目前尚未決定該工廠將生產何種晶片，將根據未來市場需求情況決定。

針對新廠房建造，SK 海力士在聲明中指出：「為了滿足不斷增長的記憶體晶片需求，進行額外投資是很重要的。」

受到庫藏股回購的利多消息帶動，該公司股價 27 日上漲 3.37%，暫報每股 85900 韓元。