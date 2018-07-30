研華Q2獲利符預期 H1 EPS4.2元 Q3淡季不淡 原料成本上漲尋求轉嫁

研華 (2395) 公告半年報，上季原料價格大漲以及產品組合衝擊毛利率，但費用管控佳與匯兌收益貢獻，單季稅後淨利 15.84 億元，季增 16.2%，年減 8.1%，EPS2.27 元，符合預期，累計上半年淨利 29.47 億元，年增 0.6%，EPS4.2 元。據了解，上半年衝擊毛利率最大的原料漲價問題，大約衝擊毛利率 1 個百分點，因此，研華積極向客戶尋求反應成本的機會，惟新案的機會較大，因此尚需時間發酵，上半年先行自行吸收成本，也因此，上季毛利率下滑到 37.9%，創下新低紀錄，較上季與同期略低。



不過，費用控管得宜，令研華第二季的營業利益率 15.35%，優於首季的 14.47%，幾乎持平於同期的 15.37%，使得單季營業利益達 19.41 億元，季增率達 18.24%，較去年同期成長達 10.7%，創下歷史新高紀錄。總計上季歸屬母公司淨利為 15.84 億元，EPS 為 2.27 元。



該公司第二季在 SIoT(Service IoT) 業績大幅成長之下，合併營收達 126.45 億元，創歷史新高，第三季雖為歐洲傳統暑期淡季，但目前 7、8 月掌握到的訂單狀況不錯，單季業績有機會持穩第二季高峰或僅小跌，整體上下半年的業績佔比估計仍維持過去的 48 比 52，全年度合併營收成長目標維持 10-15%，因第三季接單狀況佳，可望向高標水準逼近。