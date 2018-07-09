工業電腦Q2營收 研華單季新高 樺漢歷史次高

工業電腦雙雄研華及樺漢今 (9) 日公布 6 月營收，研華 (2395-TW) 6 月營收 43.92 億元，月減 1.8%，年增 0.53%，第 2 季營收 126.45 億元，年增 10.86%，寫單季新高，樺漢 (6414-TW) 6 月營收 67.54 億元，月增 92.44%，年增 298.65%，續寫單月新高，第 2 季營收 139.89 億元，寫單季次高紀錄。

研華今日公布 6 月自結營收為 43.92 億元，月減 1.8%、年增 0.53%，第 2 季營收為 126.45 億元，季增 11.36%、年增 10.86%，寫下單季新高，累計上半年營收為 240.01 億元，年增 12.09%。

研華表示，6 月營收以大中華跟歐洲市場表現穩健，而智能系統事業及智能服務兩大事業群，表現亮眼。若以上半年表現來看，歐洲與北美地區表現較為突出。

研華近日指出，透過 Wise-PaaS 的開放式平台，5 年內將以共創模式招募上千夥伴，打造台灣工業物聯網 (IIoT) 供應鏈，預計 5 年後將為研華帶來 150 億元營收，今年 11 月在中國大陸蘇州展出 30 套物聯網行業解決方案 (SRP)。

樺漢今日同步公布 6 月營收為 67.54 億元，月增 92.44%、年增 298.65%，寫下歷史新高，第 2 季營收為 139.89 億元，季增 29.23%、年增 230.55%，寫下歷史單季次高，上半年營收為 248.13 億元，年增 214.64%。